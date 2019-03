Matériaux de construction : Cap sur l’export

Le Groupe des Sociétés Hasnaoui sera présent au 22e Salon International du Bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics (Batimatec) qui se déroule du 24 au 28 mars au Palais des Expositions à Alger. Selon un communiqué, le Groupe dévoilera au public toute la diversité de ses activités et l'étendue de sa solution globale dans l'industrie de la construction et des services : menuiserie bois et aluminium, exploration et transformation du marbre et granit, production de matériaux de construction, promotion immobilière, télécommunications.

Le Groupe a réalisé plus de 40.000 logements individuels et collectifs et livré 250 infrastructures publiques et privées et emploie plus de 3.000 personnes à travers ses 18 filiales.

Il a lancé plusieurs projets comme Tamstones, la plus grande unité de transformation de marbre et de granit en Afrique, comptant parmi les cinq plus grandes du monde qui sera inaugurée cette année sur le site de la carrière Sidi Ali Benyoub à Sidi Bel-Abbès. Cette unité devra satisfaire en pierres ornementales et dalles de pierre la demande locale et s'orientera vers l'export. Très vite, les capacités de production de Tamstones devraient atteindre les 6.500 m2 en marbre et granit, selon Omar Hasnaoui, directeur général du Groupe.

Par ailleurs, la filiale Groupo Puma inaugurera en 2020 à Bouira son usine de fabrication de produits gris : ciment colles, mortiers de revêtements, mortiers de réparation.