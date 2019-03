Projets dans le bâtiment : Associer les artisans

L’association «Club des artisans du secteur du bâtiment» a insisté, lors d’une rencontre tenue lundi à Oran, sur la nécessité d’associer les artisans du secteur du bâtiment et des travaux de construction dans les projets programmés pour les communes de la wilaya. Le président de cette association, relevant de la Chambre d’artisanat et des métiers (CAM) d’Oran, a souligné, lors de cette rencontre visant à recenser les préoccupations des artisans en construction d’Oran, que les autorités locales doivent intégrer des artisans en bâtiment dans les projets, notant que le nombre d’artisans activant dans divers domaines du bâtiment est actuellement de 2.400 à Oran et inscrits à la CAM. Lakhdar Mazaghrani a déclaré que le problème de privation des marchés réside dans la non-reconnaissance des détenteurs de la carte d’artisan, affirmant que l’artisan jouit d'une compétence lui permettant de rivaliser avec des entreprises et de contribuer à la formation de la main-d’œuvre jeune et à la trésorerie de l’État en s'acquittant des impôts. De son côté, Noureddine Mehtar Tani, directeur de la CAM d’Oran a précisé, dans son intervention, que la carte d’artisan a été mise en place par le législateur algérien, et elle est légale, accordant à son détenteur droits et devoirs et est aussi importante que le registre du commerce. Le même responsable a appelé les artisans à s’organiser pour pouvoir décrocher des marchés et des projets dans le domaine du bâtiment, soulignant que cette rencontre constitue une occasion pour l’association «Club des artisans du secteur du bâtiment» de trouver une formule d'accès à des projets et à des marchés. Le président de la CAM d’Oran, Ferhat Boukhari, a estimé nécessaire de soulever les préoccupations des artisans au wali d’Oran, aux chefs de daïra et aux présidents d’APC, pour trouver des solutions et permettre à l'artisan de jouer son rôle dans le développement de la wilaya, faisant savoir qu'un seul accueil leur a été accordé à présent par le chef de daïra de Bir El-Djir. Organisée par la chambre d’artisanat et des métiers, et le centre d’artisanat de haï Essabah (est d’Oran), cette rencontre a permis aux artisans de soulever leurs préoccupations, dont celles d'obtention de locaux prévue, dans le cadre des projets d’habitat d’Oran, et de création du «Boulevard des artisans».