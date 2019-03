à travers plusieurs wilayas : Des familles bénéficient d’un nouveau toit

Les attributions de logement se poursuivent dans plusieurs wilayas au bénéfice des familles qui pourront ainsi disposer d’un toit décent. Quelque 170 logements publics locatifs (LPL) ont été attribués, hier, dans les communes de Mendès et de Sidi Saâda (wilaya de Relizane).

Le wali de Relizane, Nacéra Brahimi, a présidé la cérémonie de remise symbolique des clés aux bénéficiaires de ce quota, à l'occasion de la fête de la Victoire, célébrée le 19 mars. Ces logements sont répartis en 120 unités à Mendès et 50 à Sidi Saâda, a-t-on indiqué. À cette occasion, une maison de jeunes à haï Houari-Boumediène, dans la commune de Yellel, a été inaugurée et baptisée au nom du 19 mars. Pour rappel, la wilaya de Relizane a bénéficié d'un programme de plus de 76.000 logements, dans le cadre des quinquennats 2010-2014 et 2015-2019, dont 58.000 ont été réalisés et 18.000 sont en cours de réalisation. À Skikda, pas moins de 4.300 logements de types location-vente et publics locatifs seront distribués en juillet prochain au nouveau pôle urbain Bouzaâroura, dans la commune de Filfila (Skikda), a indiqué le wali Hadjri Derfouf. Le même responsable a assuré, lundi, aux représentants des bénéficiaires, lors d’une inspection de ces projets, que «la majorité de ces logements sera réceptionnée et distribuée à partir du début du second semestre de l’année en cours». Il a également précisé qu’il s’agira de 2.800 unités location-vente de l’AADL et 1.500 unités LPL, soulignant que les bénéficiaires des logements publics locatifs seront les habitants du vieux Skikda, notamment des 101 immeubles classés «rouge» par les services techniques, et de la cité El-Araïsse à Filfila. Le chef de l’exécutif local a attribué le retard dans la réception de ces projets au retard enregistré dans la mobilisation des enveloppes financières des travaux d’aménagement extérieur et de raccordements aux divers réseaux. Il a donné sur site des instructions aux directeurs concernés de veiller à achever tous les travaux dans les trois prochains mois. La distribution de ces logements coïncidera avec la réception de 3 écoles, un CEM et un lycée, dans le même pôle, de sorte à permettre aux familles bénéficiaires d’inscrire leurs enfants scolarisés, selon les explications données sur place. Une enveloppe financière de 61 milliards DA a été mobilisée dans la wilaya de Skikda, pour la réalisation au pôle Bouzaâroura de 20 équipements publics et 5.300 logements de divers types. Ce pôle urbain se trouve entre la localité de Larbi- Ben-M’hidi et la commune de Filfila, non loin de la zone industrielle pétrochimique. Il accueillera, notamment un hôpital régional spécialisé dans le traitement des brûlés, en cours de réalisation.

Par ailleurs, à Khenchela, des dizaines d’habitants de la commune de Khenchela ont organisé, hier, un rassemblement devant le siège de la wilaya, réclamant leur insertion dans la prochaine liste des bénéficiaires de logements sociaux locatifs. Au milieu d'une forte présence policière, les représentants des protestataires ont fait part, à l’APS, de leur «lassitude des fausses promesses» faites par les responsables du cabinet du wali, en vue de prendre en considération leurs préoccupations lors du rassemblement tenu le mois dernier, réclamant l'intervention du wali afin de diligenter une commission à même d’examiner leur situation sociale. Selon les protestataires, certains parmi eux ont déposé une demande de logement social au niveau des services concernés, depuis 2006, mais, jusqu’à présent, leurs noms ne figurent pas sur les différentes listes de bénéficiaires de logement social, au moment où d’autres citoyens résidant, affirment-ils, en dehors de la commune de Khenchela, en ont bénéficié. De son côté, le président de l'Assemblée populaire de wilaya, Touhami Bouali, a déclaré, à l’APS, avoir été mandaté par le wali pour discuter avec les représentants des protestataires, en vue de prendre connaissance de leurs requêtes, assurant leur avoir promis d’y répondre «dans les plus brefs délais», et ce en coordination avec les services compétents au niveau de la daïra.