De l’influence culturelle de l’Algérie : L’Histoire à réhabiliter

Est-ce pour son bonheur ou par pur hasard géographique que notre pays ouvre si largement ses portes sur la Méditerranée, la mer du monde des anciens, et sur le Sahara, parcouru en tous sens depuis les âges les plus reculés ?

Est-ce sa fortune, ou son infortune, de se trouver à la triple jonction des civilisations orientales, occidentales et africaines, et du même coup se présenter aujourd’hui comme ce singulier et incontournable carrefour des grandes voies de communications Est-Ouest et Nord-Sud ? Peut-on lui envier d’avoir, des siècles durant, servi de transition entre des mondes si divers ? Peut-être faut-il se résoudre à rechercher dans les conditions géostratégiques l’explication de ces phénomènes ? Alors, comprendra-t-on peut-être la persistance, voire «l’entêtement» d’une civilisation maghrébine poursuivant obstinément sa lente progression, attachée solidement à un sol amazigh où défilèrent successivement -comme se succèdent des images projetées sur un écran- des peuples dont l’humanité a oublié l’histoire, puis des Phéniciens, des Grecs, des Romains, des Vandales et Wisigoths, des Orientaux hellénisés, des Orientaux islamisés, des Occidentaux hispanisés, des Ottomans et des Français.

Questions de lointain passé, penserait-on. Et pourtant questionnement d’une telle proximité temporelle, d’une si brûlante actualité tant nous assistons aujourd’hui, sans même tenter d’y remédier vraiment, à la négligence, voire l’abandon pur et simple de cet inestimable héritage historique, civilisationnel et culturel que nous ont légué toutes les civilisations qui se sont succédées sur notre sol ; un héritage que bien d’autres peuples, pour leur part, possèdent certes dans des proportions infiniment plus réduites, mais ne lésinent sur aucun moyen, n’économisent aucun effort pour en assurer la protection et la sauvegarde de tous les instants.

De l’influence culturelle…

Sur ces entrefaites, on retiendra que la marche de l’histoire a tout de même fini par triompher. Et cette marche a fait que, de nos jours, en dépit de l’extrême jeunesse de sa population et d’une indépendance relativement récente, l’Algérie a une longue, même très longue histoire inscrite dans celle du Bassin méditerranéen. Sous cet angle donc, il est indéniable qu’elle a reçu, mais elle a aussi exercé des influences.

Encore que même si le degré de ces influences a varié de façon épistémique, il n’existe vraisemblablement -en plus de l’Algérie- aucun autre pays, peuple ou culture qui puisse aujourd’hui se prévaloir de n’avoir pas été atteint par ce processus de changement paradoxalement destructeur, et pourtant fécond et régénérateur. Certes, l’intensité de l’interaction culturelle enregistrée à tous les niveaux -local, régional, national, mondial- tient un peu de l’épreuve de force.

Mais si les cultures dominantes ont un avantage très net, la dynamique de l’interaction humaine est telle qu’il n’y a ni gagnant, ni perdant nettement définis. Il se produira inévitablement, sous une forme ou à un degré quelconque, un échange culturel. En même temps, celui-ci s’accompagnera obligatoirement d’un enrichissement mutuel à des degrés divers, enrichissement lié à la façon dont les gens se perçoivent, ainsi qu’à leur désir et à la capacité d’apprendre les uns des autres.

Ce qui, pour tout dire, renvoie à cette évidence : que nous en ayons conscience ou non, nous nous sommes réellement influencés les uns les autres tout au long de notre longue histoire de contacts et d’interactions culturelles. Eh bien, c’est cette histoire là, en l’occurrence, qu’il faudrait justement réhabiliter et affirmer sous peine de (re)vivre les faux problèmes d'ordre identitaire que nous rencontrons à présent, et de la façon la plus exacerbée qui soit.

Kamel Bouslama