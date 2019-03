L’ENTREFILET : La fête reportée

C’est la première fois de sa longue existence, plus d’un demi-siècle, que la prestigieuse Fête nationale du tapis de Ghardaïa est reportée sine die. Prévue du 23 au 27 mars, la 51e édition a été simplement programmée à une date ultérieure « pour des considérations purement techniques et organisationnelles », selon le secrétaire général de la wilaya. Selon l’agence de presse, ce salon est « devenu un rendez-vous annuel incontournable pour les voyagistes et autres visiteurs de la région du M’zab durant la période de vacances scolaires,. Cette manifestation s’assignait pour objectif de valoriser les potentialités de la région de Ghardaïa, aussi bien dans le domaine de l’artisanat que du tourisme. Près d’une centaine d’exposants de différentes wilayas devaient participer à cet évènement visant à promouvoir le secteur de l’artisanat, notamment le tapis de pure laine, et de mettre en lumière le talent confirmé des artisans et tisseuses locaux qui ont su préserver ce patrimoine riche et un savoir-faire ancestral pointu. La date du rendez-vous sera annoncée lorsque les conditions organisationnelles et techniques seront réunies, a assuré le secrétaire général de la wilaya afin de permettre aux participants de mieux se préparer et faire valoir le savoir-faire ancestral légué de génération en génération ». Les tours opérateurs ont dû aussi déprogrammer les circuits touristiques prévus dans la région.

R. C.