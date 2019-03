Brent : 68,16 dollars

Les prix du pétrole montaient hier en cours d'échanges européens, continuant de profiter d'une réunion de suivi de l'accord qui unit l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) à d'autres producteurs, dont la Russie. En fin de matinée, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai valait 68,16 dollars à Londres, à son plus haut depuis quatre mois et en hausse de 62 cents par rapport à la clôture de lundi. A New York, le baril américain de WTI pour le contrat d'avril grimpait de 46 cents à 59,56 dollars, à son plus haut depuis quatre mois également. Le Comité de suivi de l'accord de l'Opep (JMMC) a proposé lundi d'annuler une réunion plénière de l'"Opep+", comme le groupe de producteurs est surnommé, ce qui repousserait à juin la décision de renouveler ou non l'accord de limitation des extractions. «Cela veut dire que l'Opep+ va continuer de limiter sa production au moins pendant tout le premier semestre», a expliqué Lukman Otunuga, analyste de FXTM.