Clôture du projet de jumelage algéro-britannique : Résultats probants

Un jumelage algéro-britannique sur un appui institutionnel au dispositif de collecte, d'analyse et de promotion de l'information pour la protection des consommateurs (trices) a été clôturé, hier à Alger. S’inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’Appui à l’accord d’association financé par l’Union européenne et géré par le ministère du Commerce, à travers l’unité de gestion du programme P3A, ce projet a enregistré des résultats « satisfaisants ». Ce jumelage a permis, entre autres, l’organisation de 13 types de formations dispensées en 14 sessions individuelles, trois formations ayant été regroupées, une formation ayant été doublée et une dernière ayant été reprise trois fois. Aussi, 378 Algériens ont bénéficié de ces formations dont 56% de femmes et 44% d’hommes, compte non tenu des quatre ateliers décentralisés organisés à Blida, Tlemcen, Sétif et Ghardaïa (151 personnes, soit 79 femmes et 72 hommes). En plus de cela, 142 missions auront été déployées au 23 avril prochain et auront abouti à la rédaction de 70 rapports de mission individuels ou conjoints. A noter aussi que, dans ce cadre, les bénéficiaires ont pu avoir 430 journées d'expertise et de formation en Algérie, alors que 28 cadres et agents ont bénéficié de voyages d'études, notamment au Royaume-Uni. Les résultats du projet présenté lors de la clôture font état de la création d'un baromètre des requêtes des consommateurs et l'élaboration d'un corpus pédagogique à destination des stagiaires et apprentis de la formation professionnelle. Intervenant à cette occasion, Khaled Bouchlaghem, directeur général du commerce extérieur auprès de ministère du Commerce, a indiqué que «les missions dévolues au ministère du Commerce en matière de protection des consommateurs sont importantes, notamment en ce qui concerne la préservation de la santé et de la sécurité des consommateurs». Il dira dans ce sens que «la question de la protection du consommateur s’érige en préoccupation majeure des pouvoirs publics». Appuyant ses dires, il a souligné que des actions de renforcement et de développement du dispositif juridique et organisationnel ont été engagées : «Notre département, à travers sa politique de modernisation de l’outil de contrôle économique, a procédé au renforcement des capacités analytiques par la mise en œuvre d’un programme de réalisation de nouveaux laboratoires de la répression des fraudes», a-t-il précisé. Il a rappelé à cet effet qu’actuellement, le nombre de laboratoires de la répression des fraudes au niveau national s’élève à 43, dont 27 sont opérationnels. Il a ajouté que «ce potentiel analytique a permis de couvrir une large gamme de produits alimentaires et non alimentaires en matière d’évaluation de la conformité et ce, dans le but de protéger la santé et la sécurité du consommateur». Et de poursuivre «en perspective et parallèlement à ce processus de réalisation du réseau de laboratoires, le ministère du Commerce s’attelle actuellement à leur mise à niveau en vue de les adapter aux standards internationaux, à travers la mise en place d’une démarche d’accréditation, qui est un indicateur fiable de la compétence technique, et par là même de s’inscrire dans une dynamique de reconnaissance internationale». De son côté, l'ambassadeur du Royaume-Uni en Algérie a exprimé sa pleine satisfaction quant à la tenue de ce séminaire, soulignant que la protection du consommateur joue un rôle très important dans n'importe quel pays, notamment dans un processus de diversification économique et de développement technique et technologique. Il s'est également dit ravi et satisfait de cette coopération entre l'Algérie et son pays et des résultats qui en ont été produits.

Makhlouf Ait Ziane