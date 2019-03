BEA : Augmentation de capital à 230 milliards de dinars

La Banque extérieure d’Algérie a annoncé une augmentation de capital de 150 milliards de dinars à 230 milliards de dinars. Selon la banque, cette augmentation devrait renforcer et consolider la solidité financière et augmenter les ratios des fonds propres. Par cette opération, la BEA accroîtra la capacité à répondre à des événements futurs très importants liés au financement du crédit à l’économie nationale, et offrira la possibilité de poursuivre la croissance grâce à des acquisitions ciblées. Cette augmentation porte aussi sur le redéploiement à l’international, notamment par l’ouverture prévue de ses agences à l’étranger (France). L'augmentation de capital annoncée est la plus grosse jamais réalisée en Algérie. Pour rappel, l’assemblée générale de la Banque extérieure d’Algérie tenue en date de 26 juin 2018 a approuvé les comptes sociaux de la Banque au titre de l’exercice 2017. Il est indiqué qu’une évolution importante des crédits à l’économie ainsi que l’effort en matière de collecte des ressources auprès du secteur privé ont permis de compenser la baisse des ressources collectées auprès du secteur public. Pour rappel, le Conseil de la monnaie et du crédit a décidé d’augmenter le capital minimum requis des banques et des établissements financiers. Le capital minimum requis des banques a été doublé pour passer à 20 milliards de dinars, tandis que le capital minimum requis des établissements financiers passe à 6,5 milliards de dinars contre 3,5 milliards auparavant. Un délai de deux années est accordé aux institutions concernées pour se conformer à cette exigence réglementaire. A noter que la dernière augmentation du capital minimum des banques en Algérie remonte à 2008.

R. E.