M. Boukhari, économiste, à propos du relèvement du taux des réserves obligatoires des banques

La Banque d’Algérie relève le taux des réserves obligatoires des banques de 8 à 12%. Un simple changement? Une mesure imposée par la conjoncture financière ? Sollicité par nos soins, Mohamed Boukhari, économiste et enseignant à l’Université d’Alger, estime que cette mesure «n’est pas suffisamment pertinente».

Et précise que «face à l’injonction politique, la Banque d’Algérie aurait pu marchander convenablement la large autonomie que lui confère la loi. La bancarisation de l’informel est une solution crédible à la surliquidité». Dans pareil cas, ajoute l’universitaire, la Banque centrale «aurait pu exiger du gouvernement, en contrepartie, une application beaucoup plus stricte des textes régissant la facturation, par exemple». En effet, la surfacturation a toujours constitué un accroc de taille et fait saigner l’économie nationale. Des experts n’ont cessé de tirer la sonnette d’alarme. A ce sujet, l’économiste Samir Bellal avait indiqué que «la solution au problème de la surfacturation consiste à dévaluer le dinar pour faire en sorte que les importateurs n’aient plus aucun intérêt à surfacturer». De son côté, le Dr Bourenane souligne que l’appui d’une stratégie de relance et de développement durable passe, entre autres, par la création d’un climat de confiance à travers, entre autres, «la gestion macroéconomique et la rationalisation de la dépense publique (sans pour autant toucher à certaines subventions), notamment par la fin des surfacturations et de la distribution de prébendes». Dans la même optique, le Pr Boukhari relève, dans son analyse, que le financement non conventionnel de l’économie depuis novembre 2017 a un «impact considérable sur le système bancaire, puisqu’il s’est traduit en politique monétaire accommodante». En effet, enchaîne-t-il, «sur près de 7.000 milliards de dinars de financement, une part importante est revenue au niveau des guichets des banques sous forme de dépôts». A ses yeux, «ce flux massif de capitaux s’est traduit en situation de surliquidité bancaire». Plus précis, l’universitaire souligne que, dans pareille situation, trois solutions s’offrent aux banques : se désendetter auprès de la Banque centrale, acquérir des titres financiers, ou accorder des prêts à des agents non financiers (entreprises, ménages). «Eu égard à l’effet multiplicateur, l’option la plus intéressante est évidemment la dernière», commente le Pr Boukhari. Et face à cette situation délicate, poursuit-il, la Banque centrale réagit par une «mesure purement technique», à savoir l’augmentation du taux des réserves à 12 %, laquelle «permettra certainement d’atténuer la situation, mais au détriment des banques. Si les réserves en monnaie centrale ne sont pas rémunérées, les banques sont obligées de payer un taux sur les dépôts». Arguant ses dires, l’économiste explique que «l’oligopole des banques les conduira en toute logique à jouer sur les taux pour maintenir les marges. De toute évidence, cette situation sera pénalisante aussi bien pour les ménages et les entreprises que pour l’économie de manière générale». Par ailleurs il convient de préciser que des responsables de la BA ont expliqué que «le relèvement de ces réserves n'est qu'un instrument de la politique monétaire utilisé de manière continue par la Banque centrale», précisant que «cela ne veut pas dire qu'il y a des surliquidités, mais qu'il y a juste de la liquidité bancaire».

Fouad Irnatene