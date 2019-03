M. Gaïd Salah, à la 3e Région Militaire : « à CHAQUE PROBLèME UNE SOLUTION, VOIRE PLUSIEURS »

Le général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'État-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a exprimé, hier, sa conviction que le peuple algérien dispose des aptitudes nécessaires pour éviter au pays «toute conjoncture pouvant être exploitée par des parties étrangères hostiles», indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

«Je suis parfaitement convaincu que le peuple algérien, qui a toujours placé les intérêts de la Nation au-dessus de toute considération, dispose des aptitudes nécessaires pour éviter à son pays toute conjoncture pouvant être exploitée par des parties étrangères hostiles», a souligné le chef d'État-major de l'ANP, dans une allocution prononcée au niveau du secteur Opérationnel Sud Tindouf, dans le cadre d'une visite de travail et d'inspection à la 3e Région militaire. Par la même occasion, le général de Corps d'armée a exprimé sa «gratitude» et son «estime» au peuple algérien, qui a fait preuve, dans les circonstances actuelles, d'un «grand sens de civisme, de conscience et de maturité», et qui a fait montre d'une «conduite exemplaire et d'un patriotisme inégalé». «Le peuple algérien a fait preuve, aujourd'hui dans les circonstances actuelles, d'un grand sens de patriotisme et d'un civisme inégalé, qui dénotent d'une profonde conscience populaire ayant suscité une vive admiration partout dans le monde», a indiqué le chef d'État-major de l'ANP, Il a souligné qu'«à la lumière de cette conscience de la grandeur et de l'éminence de la patrie, de sa sécurité et de sa stabilité, je tiens à réitérer aujourd'hui mon engagement devant Allah, devant le peuple et devant l'histoire, pour que l'ANP demeure, conformément à ses missions, le rempart du peuple et de la nation dans toutes les conditions et les circonstances». Le chef d'État-major de l'ANP a précisé, dans le même cadre, que «toute personne sage et circonspecte est consciente, par son patriotisme et sa clairvoyance, que pour chaque problème, existe une solution, voire plusieurs, car les problèmes, aussi complexes qu'ils soient, trouveront indéniablement une solution convenable, voire adéquate. Ainsi, nous avons l'intime conviction qu'un sens aiguisé de responsabilité est requis pour apporter ces solutions au moment propice, grâce à l'aide d'Allah le Tout-Puissant». «L'espoir de voir l'Algérie, toujours et à jamais, au-dessus de tous les défis, est un espoir permanent qui se renouvelle et qui s'enracine dans les esprits et les cœurs. Un espoir augurant d'un avenir meilleur et d'une capacité à relever les enjeux, tous les enjeux. Ces ambitions d'un avenir meilleur font la fierté de l'ANP, qui s'enorgueillit d'être l'un de ses artisans, en s'inspirant de cette force, appuyée par son lien étroit avec son grand peuple et par la sympathie de ce dernier envers ses Forces armées», a-t-il soutenu. Le général de corps d'Armée a rappelé que «la sagesse et le sens de patriotisme du peuple algérien, tout au long de son histoire, lui ont permis de surmonter toutes les crises, grâce aux sacrifices de ses valeureux fils».

«L'histoire de l'Algérie est ponctuée par de nombreuses crises et épreuves, passant par des moments très difficiles, où le peuple algérien a subi les crimes les plus ignobles tout au long de la période de l'abject colonialisme français, puis a enduré, avec courage et patience, les horreurs du terrorisme barbare, durant plus d'une décennie. Des épreuves, pendant lesquelles le peuple algérien a gravé son nom dans l'histoire, et l'a marquée par le sang des chouhada, par l'héroïsme et par l'esprit d'abnégation et de sacrifice de ses valeureux hommes. En dépit de toutes ces souffrances, l'Algérie a su triompher, voire se renforcer, pour jouir des bénédictions de la sécurité, de la paix et de la stabilité», a rappelé le vice-ministre de la Défense nationale.

«J'ai toujours insisté, lors de mes interventions, sur le lien sacré entre le peuple algérien et son Armée, qui en fait une partie intégrante, et partant de ce principe précisément, ma confiance en la sagesse de ce peuple et en sa capacité à surmonter toutes les difficultés quelle qu'en soit la nature, est totale, voire absolue», a-t-il ajouté. Après la cérémonie d'accueil, le chef d'État-major de l'ANP a entamé sa visite par la Garnison de Reggane, accompagné du général major Mustapha Smaali, commandant de la 3e RM, avant de visiter et d'inspecter par la suite quelques unités, à l'instar de la Base aérienne, et d'inaugurer un cantonnement dédié à une unité de la Défense aérienne du territoire. Au niveau du secteur Opérationnel Sud Tindouf, il a ensuite tenu une rencontre avec les personnels et les cadres de ce secteur, à l'occasion de laquelle il a prononcé une allocution d'orientation, diffusée aux unités de la région via visioconférence. Au terme de cette visite, le général de Corps d'armée «a écouté les interventions des personnels de la Région qui ont réitéré leur engagement et leur loyauté envers leur armée, leur peuple et leur pays, l'Algérie», conclut le communiqué.