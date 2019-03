M. Lamamra rassure les partenaires internationaux de l’Algérie

Le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, a eu un entretien, hier à Rome, avec le président du Conseil

des ministres italien, Giuseppe Conte, durant lequel il a tenu à rassurer les partenaires internationaux de l'Algérie.

"J'ai été reçu longuement par le président du Conseil des ministres italiens, auquel j'ai remis un message écrit du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, entrant dans le cadre des consultations régulières entre nos deux pays fondées sur le Traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération", a déclaré M. Lamamra à l'issue de l'entretien. Il a indiqué avoir échangé avec M. Conte sur "l'actualité de l'Italie par rapport à la construction européenne et sur l'actualité de l'Algérie qui intéresse nos amis italiens". "Ceux qui observent de loin notre réalité, ont le sentiment qu'il se développe une situation potentiellement porteuse de risques", a-t-il dit, ajoutant que l'Algérie "connue pour être exportatrice de paix, de sécurité et de stabilité, rassure ses partenaires internationaux sur le fait que ce moment privilégié de notre histoire est un moment qui se passe en famille". "Il n’y a pas de préoccupation particulière pour nos partenaires internationaux et en tant qu’Etat et peuple, nous sommes profondément attachés aux principes de non-ingérence dans les affaires internes de notre pays", a-t-il mentionné. "Nous rassurons nos partenaires et nous les invitons à continuer à développer notre partenariat mutuellement avantageux et à faire le travail diplomatique normal d’informations mutuelles, mais prenons garde à ce que des forces occultes, des ONG et des individus développent des intentions d’ingérence et d’intervention dans nos affaires internes", a-t-il souligné, assurant que dans ces conditions, "c’est toute la nation algérienne qui, comme une seule personne, s’opposerait à ce genre de velléités". M. Lamamra a noté, en outre, que l'Italie est un pays partenaire "important" pour l'Algérie", ajoutant avoir saisi cette opportunité pour "faire le point des relations bilatérales, d'autant plus qu'il a été relevé que depuis 8 mois, l'Algérie n'est pas représentée à Rome par un ambassadeur et que cette situation sera rapidement corrigée", a-t-il affirmé. Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères a indiqué, par ailleurs, que "l’Etat algérien accompagne tout naturellement ce moment important de l’histoire de notre pays à travers les initiatives que chacun connaît, à travers une grande écoute à l’égard de la jeunesse algérienne, qui exprime dans son style à elle et avec beaucoup de détermination et conviction, des aspirations, des exigences démocratiques, économiques et sociales". "L’Etat algérien indique la voie du rassemblement de nos forces et la voie de la concertation, afin de bâtir, ensemble, la deuxième république que nous souhaitons tous réaliser comme cadre constitutionnel d’un nouveau système où la dignité de l’Algérienne et de l’Algérien sera pleinement respecté en toute circonstance", a-t-il soutenu. Pour M. Lamamra, cette dignité implique que "les aspirations soient satisfaites, que la jeunesse puisse voir ses exigences faire l’objet d’une mobilisation accrue de l’Etat algérien en termes de responsabilisation de cette jeunesse, de participation à la prise de décision, les jeunes devant être des artisans et des bénéficiaires essentiels de notre effort de développement comme de la vie politique de la nation".