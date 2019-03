Ligue 1 (24e journée) : La JSK battue à Médéa

Trois rencontres de la 24e journée du championnat de Ligue 1-Mobilis, disputée dimanche, ont été remportées par les équipes hôtes. L’O Médéa s’est imposée petitement face à la JS Kabylie (1-0) sur un penalty imaginaire accordé par l’arbitre Lyès Boukouassa aux Médéens dans le temps additionnel (90’+4).

Mettant un terme de suite à la partie, sans permettre aux Canaris d’effectuer une remise en jeu afin de poursuivre l’ultime minute du temps additionnel qu’il a lui-même accordé et qui était de cinq minutes, il y eu un envahissement de terrain après le penalty réussi par Sameur pour l’OM, par des intrus, alors que le match se jouait à huis clos. Même le président médéen, Boukelkal sous le coup d’une suspension était présent sur la main courante. L’arbitre a refusé donc de reprendre le jeu et n’a pas autorisé le capitaine de la JSK et son capitaine Saadoud de procéder à des réserves techniques après le penalty inexistant accordé à l’équipe locale. Ce qui a fait sortir le président Chérif Mellal de ses gangs. Il n’a pas hésité à accusé le président de l’OM de l’avoir soudoyé pour lui céder le match et a pointé du doigt le vice-président de la FAF Rebouh Haddad et l’ancien arbitre, Amalou, chargé de la désignation des arbitres, ainsi que le referee, Lyès Boukouassa, qu’il a qualifié de magouilleur, affirmant sur un ton menaçant les présidents de la FAF et de la LFP, de recourir à la FIFA si rien n’est fait pour faire recouvrir à la JSK ses droits au vu des dépassements survenus lors du match OM-JSK. Ainsi, après ce résultat favorable à l’OM, c’est le statut-quo en tête du classement. L’OM préserve ainsi intactes ses chances de maintien. L’ESS, grâce à sa large victoire contre le MCO (4-1/huis clos), effectue un retour en force vers le haut du tableau et espère décrocher une place sur le podium, au moment où le Mouloudia d’Oran sombre et rejoint du coup les équipes menacées de relégation. Pour sa part, l'AS Ain M'lila se donne une bouffée d’oxygène suite à son importante et courte victoire face au CA Bordj- Bou-Arréridj (1-0) qui lui permet de s'extirper de la zone rouge.

Mohamed-Amine Azzouz