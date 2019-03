Commentaire : Agenda

«La conférence nationale inclusive se tiendra dans un très proche avenir, avec la participation de toutes les franges du peuple», a souligné, hier, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui a ajouté qu’elle aura à prendre des décisions «cruciales».

L’enjeu consiste à changer le régime de gouvernance et à renouveler les systèmes politique, économique et social, en opérant un bond qualitatif comme réclamé par le peuple, notamment les jeunes.

La démarche sera couronnée par la révision profonde de la Constitution, qui sera adoptée par référendum, avant d’organiser une élection présidentielle.

Ce sont les étapes qui mèneront à «une transition harmonieuse», qui est aussi une opportunité pour l’émergence d’une nouvelle génération qui aura à contribuer à la gestion des affaires de l’État.

Outre la révision de la Constitution, d’autres tâches attendent les participants à la conférence qui aura toute la liberté de délibérer de l’avenir socio-économique du pays. Il est souhaité qu’un consensus puisse s’en dégager sur les mesures à prendre dans le but d’élaborer les solutions à même de permettre d’atteindre une croissance économique forte et concurrentielle garantissant la continuité du modèle social basé sur la justice et la solidarité.

C’est l’une des voies qui contribuera à faire sortir l’Algérie de sa dépendance aux hydrocarbures et aux fluctuations des cours de pétrole sur les marchés internationaux, empêchant la consolidation de l’économie du pays.

Le Président met en garde contre les vulnérabilités extérieures, et écrit dans le message qu’il est nécessaire de préserver l’unité territoriale et la sécurité «dans un environnement direct en pleine effervescence, et dans un monde menacé par les risques de crises multiformes».

Le Président souligne aussi que l’Algérie est forte d’une armée connue pour son haut niveau de professionnalisme et ses sacrifices exemplaires, mais qu’il n’en demeure pas moins que sa sécurité et sa stabilité en appellent également à un peuple qui soit à la hauteur de ses aspirations socio-économiques et culturelles.

Les annonces du Président interviennent quelques jours après une lettre dans laquelle il détaille en sept points les étapes aptes à constituer un calendrier politique pour les mois à venir.

Il avait, notamment mentionné qu’il n’y aura pas de cinquième mandat et qu’il n’en a jamais été question pour lui.

Il avait aussi évoqué son devoir de contribuer à l’assise des fondations d’une nouvelle République et d’un nouveau système qui seront entre les mains des nouvelles générations d’Algériennes et d’Algériens qui seront «les principaux acteurs et bénéficiaires de la vie publique, et du développement durable dans l’Algérie de demain».

C’est dans le prolongement de cette lettre, qu’est intervenue la nomination d’un nouveau Premier ministre, M. Noureddine Bedoui, qui a entamé les consultations pour former le gouvernement. Ces changements sont présentés comme «une réponse adéquate aux attentes» des citoyens.

A. M.