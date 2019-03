Conférence nationale : Les partis se positionnent

Au moment où nombre de partis de la scène politique nationale appuient pleinement l’organisation d’une conférence nationale, d’autres formations réclament, en revanche, l’élection d’une assemblée constituante devant être chargée d’élaborer une nouvelle constitution.

Parmi les partis adhérant pleinement à l’idée de la conférence nationale proposée par le Président de la République figure, notamment, le parti du Front de libération nationale (FLN). Il faut dire que le doyen des partis a, en effet, vivement salué la décision du chef de l’Etat relative à la désignation d'une personnalité nationale indépendante pour présider la conférence nationale inclusive.

Le parti du FLN soutient que les récentes décisions du Président de la République constituent «une véritable opportunité offerte à la classe politique et aux composantes de la société civile, dont des personnalités du monde de la science et de la culture, en vue d'adhérer et de contribuer à l'édification d'une nouvelle République». S’exprimant sur la conférence nationale, M. Hamid Boucharef, juriste et membre du groupe parlementaire du FLN, a souligné que celle-ci «regroupera toutes les composantes politiques » et qu’elle sera organisée «dans un avenir très proche». Dans une déclaration à la presse nationale, M. Boucharef a relevé que la conférence nationale «constitue une solution, dans la mesure où elle éviterait la dissolution des institutions de l’Etat, et assurerait une continuité et une stabilité dans cette période de transition». Cela dit, «le FLN appelle à une sélection judicieuse lors du choix de ces personnes, qui devraient être crédibles et compétentes. Nous avons des docteurs en droit, des politiciens expérimentés, voire des membres du Conseil constitutionnel qui pourront participer à l’élaboration de ce projet sans passer par une assemblée constituante», met en exergue M. Boucharef, tout en mettant l’accent sur le fait que «l’important est de sortir avec un projet consensuel qui pourra être soumis à référendum». Autre parti appuyant l’idée de l’organisation d’une conférence nationale, celui du Mouvement de la Société pour la Paix (MSP). Le parti dirigé par M. Abderrezak Makri pense qu’il s’agit là d’ «une solution», ce qui illustre sa position quant à l’impérieuse nécessité d’aller vers une conférence nationale.

La classe politique partagée entre les « pour » et les « contre »

Ce même avis est partagé, du reste, par le parti AHD 54 dont son président, M. Ali Fawzi Rebaïne, a appelé à l'implication de toutes les catégories de la société dans la conférence nationale inclusive, proposée par le Chef de l’Etat. Lors d’une conférence de presse, animée récemment au siège de son parti, M. Rebaïne a fait savoir que la conférence nationale inclusive, à laquelle le Président de la République a appelé dans son dernier message à la nation, exige «l'implication de toutes les catégories de la société, sans exclusion, ni marginalisation aucune», refusant, en revanche, «la participation de ceux impliqués dans le détournement des deniers publics».

AHD 54, qui plaide pour «la définition des caractéristiques de la composante de cette conférence et de son statut juridique», a appelé, par ailleurs, à «la formation d'un gouvernement d'unité nationale composé de nouveaux visages».

Il convient de rappeler, dans ce contexte, qu’à l’heure où nous mettons sous presse, les consultations sont en cours pour former le gouvernement, se voulant ouvert à tous les courants politiques, représentatif des toutes les compétences et énergies, notamment les jeunes, et à même de contribuer à la réussite de la phase de transition ne devant pas aller au-delà d'une année.

Lors d'une conférence de presse animée conjointement avec le vice-Premier ministre, Ramtane Lamamra, le Premier ministre, M. Noureddine Bedoui, avait déclaré que «le gouvernement, une fois nommé, entamera sans délai la préparation de la conférence nationale inclusive, dont l'organisation a été annoncée par le Président de la République», précisant que ses modalités seront définies en tenant compte des avis et des propositions de tous, afin d'établir «les priorités».

M. Bedoui a également précisé que le travail de la prochaine équipe gouvernementale consistera «à mettre tous les moyens pour permettre le bon fonctionnement des différents services et institutions du pays».

Bedoui : «Nous lançons un appel à tous les partenaires politiques, notamment ceux qui sont dans l'opposition,

au dialogue et à nous écouter les uns les autres»

En fait, le gouvernement œuvrera à instaurer «un climat de confiance et de sérénité», avait souligné M. Bedoui, tout en lançant «un appel à tous les partenaires politiques, notamment ceux qui sont dans l'opposition, au dialogue et à nous écouter les uns les autres afin de pouvoir dépasser la conjoncture difficile que traverse notre pays».

La conférence nationale inclusive et indépendante sera, tel que souligné dans le message du Président de la République, une enceinte dotée de tous les pouvoirs nécessaires à la discussion, l’élaboration et l’adoption de tous types de réformes devant constituer le socle du nouveau système que porte le lancement du processus de transformation de notre Etat-nation.

Cela dit, nombre de formations politiques souhaitent carrément l’établissement d’une assemblée constituante. C’est le cas par exemple du Parti des Travailleurs (PT) qui appelle à la mise en place de «comités populaires» chargés d'ouvrir un «débat politique» sur les revendications populaires, en vue de parvenir à une assemblée nationale constituante pour l'élaboration d'une nouvelle constitution.

La première responsable de ce parti soutient que «la seule voie pour la consécration de la souveraineté du peuple, garant de la souveraineté nationale, est la création de comités populaires, regroupant toutes les catégories de la société (étudiants, travailleurs, retraités et commerçants).

Ces comités éliront par la suite leurs représentants lors d'assemblées générales locales, lesquelles soumettent à leur tour les revendications soulevées et délèguent des représentants pour convoquer une assemblée nationale constituante souveraine, dont la seule mission est l'élaboration d'une constitution démocratique». Le Front des Forces Socialistes (FFS) plaide lui aussi pour une assemblée constituante. «Libérer une dynamique politique de construction démocratique de l'Etat et de la société est une priorité extrême en vue d'amorcer une véritable transition démocratique pour l'avènement de la deuxième République par l'élection d'une Assemblée constituante», a préconisé le FFS, dans un communiqué rendu public dernièrement.

En somme, entre conférence nationale et assemblée constituante, les avis de la classe politique restent partagés. Ce qui est certain, cependant, c’est que tous aspirent à optimiser l’ancrage de la démocratie dans notre pays.