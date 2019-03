Transition démocratique : Initiatives et propositions se multiplient

La transition démocratique fait peu à peu son chemin en Algérie, en cette conjoncture particulière qu’elle traverse. Des initiatives et autres propositions se multiplient à cet effet, depuis le début du mouvement populaire, dont le but essentiel de leurs auteurs est de parvenir à fédérer toutes les énergies et les forces vives de la nation.

Voulant contribuer à leur façon, des hommes politiques, des juristes et des acteurs de la société civile ont décidé de lancer la Coordination Nationale pour le Changement (CNC). Les premiers signataires de cette plateforme pour le changement en Algérie précisent d’abord qu’ils ne revendiquent «ni la paternité ni un rôle privilégié» dans cet espace et assurent qu’il est ouvert, «sans exclusive», à tous ceux qui adhèrent à la présente plateforme. «Le peuple algérien a crié son ras-le-bol d’une manière pacifique et civilisée, dans une ambiance fraternelle et en harmonie avec les services de sécurité. Cette plateforme est le fruit d’un débat de plusieurs semaines et de réunions entre Algériens préoccupés au premier plan de l’avenir de l’Algérie. Elle résume et synthétise les avis et points de vue exprimés par la majorité des participants au débat et prend également en compte les propositions avancées et les points de vue exprimés par d’autres acteurs politiques et de la société civile sans exclusion», lit-on dans la déclaration.

Le collectif en question assure que c’est au sein de cet espace que seront abordées, de manière «démocratique» et «transparente», les questions de représentation de la Coordination ainsi que ses actions concrètes et estiment qu’il y a aujourd’hui «urgence» et «nécessité» d’opérer un changement «radical» du système en place, sur des bases «nouvelles», avec des personnes «nouvelles», comme d’ailleurs préconisé par le Président de la République. «Fidèle au serment de Novembre 1954 et aux sacrifices des chouhada, le peuple a exprimé sa détermination pour vivre dans une Algérie où seront garantis la souveraineté du pays et le droit de tous ses citoyens d’y vivre libres et dignes», expliquent les signataires.

Ces derniers soulignent que sur cette base, les citoyens qui se sont mobilisés en masse ces dernières semaines exigent le «retrait» du Chef de l’Etat à l’issue de son mandat et l’entrée dans une phase de transition qui «permettra» au peuple de «concrétiser» son projet national et la mise en place d’une présidence collégiale composée de personnalités nationales «dignes» de confiance et s’engageant à ne pas rester au pouvoir à la fin de la transition. Il est question également de la mise en place d’un gouvernement de salut national nommé par la présidence collégiale, chargé de gérer les affaires courantes de l’Etat, de la révision constitutionnelle et de l’organisation d’élections à l’issue de la phase de transition et enfin de l’engagement de l’Armée Nationale Populaire et des services de sécurité à assurer leurs missions constitutionnelles «sans interférer» dans les choix politiques du peuple.

Un autre collectif regroupant des acteurs de la société civile et se disant «conscients» de son rôle de «médiateur» et de «force de proposition» a formulé de son côté une série de propositions à même d’assurer un «large consensus» qui organisera le changement du système d’une manière «pacifique», au terme de plusieurs concertations, discussions et échanges. «Nous voulons par cette proposition que nous partageons avec la société, la classe politique formuler une feuille de route en six étapes supposées permettre une transition démocratique», écrivent les initiateurs.

A commencer par la nécessité, selon eux, de voir le Président de la République «se remettre à la volonté du peuple», de la mise en place d’un Haut Comité de Transition qui serait une instance «collégiale» composée de personnalités jouissant d’une autorité morale et bénéficiant d’une large acceptation populaire. «Ce dernier sera chargé d’installer un Gouvernement National de Transition composé de personnalités consensuelles et crédibles», propose le collectif qui suggère au passage l’organisation des Assises du Consensus National.

Plaidoyer pour des

assises du consensus national

Dans une quatrième étape, ces mêmes Assises qui auront à «proclamer» la naissance de la nouvelle République par un texte fondateur qui aurait à regrouper «toutes» les sensibilités de la société et des représentants du mouvement, à dégager un consensus national sur les modalités pratiques de mise en place de la Constituante qui sera chargée d’élaborer la nouvelle Constitution et à réaliser un «compromis historique» autour des principes fondamentaux inaliénables.

Ne restant pas en marge de ce mouvement populaire, les étudiants s’organisent comme il se doit et tentent de leur côté d’apporter leur contribution, à l’instar de ceux de l’USTHB, l’université des sciences et de la technologie Houari-Boumediène de Bab Ezzouar (Alger).

En effet, ces derniers ont mis en place une plateforme numérique reproduisant les revendications du ‘‘Hirak’’ et proposant un certain nombre d’idées soumises à une évaluation directe à travers un sondage accessible à tout algérien connecté à Internet.

Sur la page web : ‘‘https://22fevrier2019.org/’’, les concepteurs ont mis en place à ce propos un mécanisme d’évaluation démocratique permettant aux Algériens dans les 48 wilayas d’exprimer leurs opinions «sans intermédiation».

S. A. M.