Abdeslam Filali, spécialiste en sociologie politique : « L’Algérie vit une étape déterminante pour le changement »

Le spécialiste en sociologie politique, Abdeslam Filali, a estimé que les événements vécus par l’Algérie depuis le 22 février «constituent une étape déterminante pour le changement du système politique et la construction d’un avenir meilleur».

L’universitaire a souligné, dans une déclaration à la presse nationale, «la nécessité de répondre aux aspirations du peuple, non pas à travers des promesses, mais par des actions concrètes».

«Quand bien même il est nécessaire d’écouter la voix de la rue», le Pr. Filali souligne l’importance de la représentativité des manifestants. Poursuivant ses propos, le politologue estime que «le choix des ces représentants ne peut nullement se faire dans la rue, mais à travers des élections, car la principale revendication consiste en la redynamisation de la vie politique à même de répondre aux aspirations du peuple à la liberté, à la justice et à la dignité», a-t-il estimé.

L’enseignant universitaire considère également que «les décisions prises par les décideurs n’ont pas répondu aux aspirations du changement». Ce qui explique d’ailleurs «l’évolution des revendications exprimées à chaque marche». Il dit, dans ce sens, que le retrait de la candidature du président de la République à un cinquième mandat et le report des élections «n’ont pas abouti au lancement d’une opération politique susceptible de répondre aux aspirations du peuple, notamment les jeunes qui ont appelé au changement radical».

Au sujet du rôle de la classe politique, à la lumière de derniers événements vécus par le pays, le spécialiste en sociologie politique estime que «la situation de désertification politique qu’a vécue l’Algérie a dénué la scène politique de sa crédibilité». «Nous avons besoin de redynamiser l’activité politique afin de pouvoir mesurer le poids de chaque courant politique, et ce à travers des élections et les alliances qui en découlent du processus démocratique», a-t-il affirmé.

Pour réactiver la vie politique et relier la société à l’État, cet académicien et politologue, qui a étudié les structures de l’État et de la société algérienne, propose de recourir à la Constitution, notamment en ce qui concerne la délimitation des mandats présidentiels et la séparation des pouvoirs. «Il est également indispensable, selon le même spécialiste, d’interdire à toute partie l’instrumentalisation de la religion à des fins politiques».

Aussi, afin de redynamiser la vie politique, l’universitaire estime nécessaire, pour les partis politiques, de retourner à leur base politique, pour élire leurs représentants au sein des structures des partis. Il dit également que l’organisation des élections devrait se faire sous la supervision et la surveillance des partis politiques eux-mêmes, avec l’assistance de l’Administration.

Il préconise également la redynamisation du rôle du Parlement dans les questions en relation avec les principes de la bonne gouvernance, et ce à travers le renforcement de ses prérogatives, conformément au principe de l’équilibre des pouvoirs. L’enseignant universitaire estime que «le changement doit être motivé par une volonté sincère de réforme et de correction des erreurs». «La non-concrétisation de ce changement signifie que ce mouvement n’a pas eu d’écho chez le pouvoir, et ouvre la voie au doute», a-t-il estimé, soulignant que «notre pays mérite tout le bien, et le peuple algérien qui a répondu à l’appel du devoir national ne mérite pas que ses aspirations soient déçues».

De fait, la nécessaire refondation d’un nouveau système en Algérie a fait demander à l’expert le genre de modèle que l’on pourrait suivre ? avec quels acteurs ? Suivant quelles modalités ? Et sur la base de quel projet institutionnel et politique ?

Faisant un bref résumé de la situation qui prévaut actuellement dans le pays, il estime que la nouveauté dans ce qui se passe en Algérie, c’est que l’initiative historique et politique ne vient plus du haut du système. Celle-ci émane désormais du peuple, qui a pris conscience de sa force et de sa capacité de mobilisation. «Les choses ne pourront pas se dérouler contre lui ni sans lui. C’est un fait majeur dans la vie politique algérienne. C’est une rupture totale avec la gouvernance de 67 ans», estime l’universitaire.

Le même interlocuteur a mis en exergue le pacifisme qui a caractérisé les marches depuis le début du mouvement, soulignant que «les revendications du peuple étaient en même temps humaines et politiques». Selon lui, «si le peuple est sorti dans la rue, c’est également pour exiger la réhabilitation de l’exercice politique, de sorte qu’il soit le processus avec lequel se concrétise la volonté populaire».

Salima Ettouahria