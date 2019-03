Une usine de montage de smartphones à Alger : Production prévisionnelle de 500.000 unités par an

Le constructeur chinois des smartphones «Tecno Mobile» annonce son partenariat stratégique avec «GNT Telecom», donnant ainsi à son partenaire algérien les droits exclusifs de détaillant régional sur le marché et de distributeur de Smartphones «Tecno» dans toute l'Algérie. Pour cela, «GNT Télécom» vient d’inaugurer son usine de montage de smartphones à Douéra (Alger). Pour un coût d’investissement avoisinant les 500 millions de dollars, l’industriel algérien prévoit la production de 500.000 unités par an dans son site disposant de plusieurs lignes de montage et une équipe de 150 employés, dont des ingénieurs ont été formés en Chine.L’usine, déjà opérationnelle, produira six séries, de l’entrée de gamme au haut de gamme, et d'ici le mois d’avril, l’industriel débutera la commercialisation de trois smartphones de moyenne gamme avant d’élargir ses produits pour le haut de gamme. Durant la même période, «GNT Telecom» prévoit le lancement de trois Futur Phone et quatre smartphones. «Le potentiel de 40 millions d’Algériens, une fois passé au digital, est énorme surtout que le taux de pénétration des Smartphones en Algérie est maintenant d’environ 40%. Nous avons conscience de cet énorme potentiel», a déclaré à cet effet le vice-président de Transsion Holding et directeur général de «Tecno Mobile». M. Stephen Ha s’est dit «très heureux» d'annoncer que la marque chinoise ait pu transférer une partie de la chaîne de fabrication «Tecno» en Algérie à travers la mise en place d'une usine de montage en partenariat avec «GNT Télécom». De son côté, le responsable de «Tecno Mobile Algeria» a déclaré que son entreprise considère ses employés algériens comme «membre» de la famille «Tecno» et affirmé qu’à travers une stratégie de transfert de technologie, la marque les aide à se doter des connaissances techniques nécessaires pour travailler dans le cadre de sa responsabilité d'entreprise. «Nous pensons que nos employés locaux sont le maillon le plus fort de notre stratégie de pénétration profonde des marchés locaux et à trouver plus d’inspiration pour développer de nouveaux produits», a souligné Larry Li. Le directeur général de «GNT Télécom» a insisté pour sa part sur la nature du partenariat avec «Tecno Mobile» et ses objectifs. «Les deux parties sont liées par un partenariat stratégique vu l’importance du marché de la téléphonie mobile en Algérie aujourd’hui, mais surtout du transfert de technologie. Ceci nous permettra d’atteindre un taux d’intégration important d’ici la fin de l’année 2019, en comptant tant sur l’expertise chinoise que sur les compétences de notre pays», notera Lyamine Nouioua. La coopération de «Tecno» avec «GNT Télécom» s’inscrit dans la stratégie mondiale de la marque chinoise «Pensez mondialement, agissez localement» vise en effet à consolider sa présence régionale en Afrique du Nord après l’Égypte et le Maroc, dans le but d’accroître ses parts de marché et d’offrir une expérience utilisateur de premier choix à chaque client à travers son propre écosystème industriel de recherche et de développement (conception, fabrication vente et après-vente) et ses 5.000 employés locaux en Afrique. Côté prix, ceux-ci varieront selon le produit, allant de 3.000 DA à 15.000 DA pour l'entrée et moyen de gamme et peuvent atteindre les 450 dollars pour le haut de gamme.

Mohamed Mendaci