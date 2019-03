L’ENTREFILET : Zaoui et Khadra, ambassadeurs

Deux écrivains algériens, et pas des moindres, font parler d’eux cette semaine sous d’autres cieux. Yasmina Khadra et Amine Zaoui. Le 60e Salon international du livre de Québec réserve au premier le fauteuil de président d’honneur et les éditions italiennes «Argo» éditent la traduction du roman «Haras de femmes» pour le second.

L’agence nationale rapporte que le SILQ se tiendra au Centre des congrès de Québec et qu’il accueillera quelque 1.100 auteurs et 550 maisons d'édition. «J'espère de tout mon cœur que le Salon sera le rendez-vous de toutes les convivialités et de tous les partages. Le Canada a toujours défendu les arts, la littérature et la langue française, pour moi c'est un devoir de me joindre à ce projet», a déclaré l'auteur de la trilogie «Les hirondelles de Kaboul», «L'attentat» et «Ce que le jour doit à la nuit». Il s'est dit «très fier» d'avoir été choisi. Mohamed Moulessehoul dira que le Canada est «le pays du froid qui fait chaud au cœur».

Amin Zaoui, ancien directeur de la Bibliothèque nationale d'Algérie, n’est pas à sa première traduction d’une de ses œuvres. «Stazione di monta per donne» fera connaître donc son dernier roman aux lecteurs italiens.

Les deux écrivains se disent fiers de cette reconnaissance de l’auteur et de la littérature algérienne par leurs pairs à travers le monde.

K. Morsli