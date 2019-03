Fondation culturelle Ahmed-et-Rabah-Asselah : Un ambitieux programme

Ambitieux, c’est le moins qu’on puisse dire du programme d’activités que la Fondation culturelle Ahmed-et-Rabah-Asselah compte réaliser au cours de l’année 2019.

Approché il y a une quinzaine de jours, le professeur Hocine Asselah, président de cette fondation culturelle, semble plutôt optimiste. Après une brève introduction consistant à rappeler que l’institution en question a pour mission de promouvoir la culture en général et les arts en particulier dans la capitale et à travers le territoire national, notre interlocuteur a tenu à indiquer que non seulement les travaux de réhabilitation du siège de cette Fondation ont été finalisés, sis au 29, boulevard Zighout-Youcef, mais qu’une salle d’exposition a été également aménagée pour accueillir, de façon préférentielle et sans profit, les étudiants et enseignants des Ecoles Régionales des Beaux-Arts réparties à travers le pays (Constantine, Batna, Azazga, Mostaganem, Oran, etc.). Pour avoir une idée du contenu du programme de la Fondation culturelle prévu pour le restant de l’année en cours, on peut noter, entre autres activités, l’organisation d’une exposition en Arts plastiques chaque mois et ce, sur la base d’une alternance entre expositions collectives, individuelles et celles consacrées à la recherche et présentation des travaux de jeunes talents. Mais les organisateurs ne comptent pas s’en arrêter là puisqu’ils comptent organiser aussi, le 08 mars de chaque année, un prix féminin qui récompenserait une créatrice algérienne dans domaines variés de la culture en général, qu’elle soit d’ordre scientifique, technique, sportif ou renvoyant tout simplement à des faits marquants liés à la lutte des femmes. On notera aussi, dans le plan de réhabilitation du siège de la Fondation, que les organisateurs ont prévu un espace dédié à l’initiation au dessin pour les enfants de 6 à 12 ans et les adules. Selon le professeur Hocine Asselah, «ces activités seront prises en charge de façon bénévole par des artistes adhérents à la Fondation et ce, à raison de deux fois deux heures par semaine».

Donner ou redonner aux écoliers et lycéens, le goût de la lecture…

Mais pour le professeur Hocine Asselah, «l’une des actions qui nous tient le plus à cœur a pour but la valorisation du livre et de la lecture afin de donner ou redonner aux écoliers et lycéens le goût de la lecture. A ce titre, une série de causeries et de contes sera organisée par des conteurs et enseignants dans quelques villes et villages du pays. Mais ce n’est pas tout : toujours selon son président, «la Fondation s’efforcera d’atteindre l’objectif de doter un quartier, un village ou une ville d’une bibliothèque et ce, à raison de trois bibliothèques par an, bien entendu en fonction de ses moyens propres et des possibilités locales». Et partant, notre interlocuteur de souligner, fort à propos, que «la bibliothèque est un lieu de pratique culturelle quotidienne ; que c’est, en l’occurrence, un outil de démocratisation par excellence, un lieu d’étude et de travail, un lieu de vie et de rencontre». Cela dit, la Fondation compte également apporter son soutien aux associations intervenant dans les domaines de l’histoire, de la mémoire et du patrimoine. «Nous instruisons et participons aux demandes d’hommages publics rendus à nos hommes de culture, à nos artistes ou à des héros de la guerre de libération».

Bref, l’énumération des activités programmées au titre de l’année 2019 est plutôt longue, c’est pourquoi on ne citera que les plus importantes telles «ce projet culturel auquel nous pensons depuis de nombreuses années et que nous rêvons de commencer à réaliser, à savoir sauvegarder l’œuvre littéraire de Kateb Yacine». Ou encore cet autre projet qui consiste à se réapproprier l’œuvre musicale de Mohammed Iguerbouchène, la faire connaitre en Algérie et dans le monde.

Le programme de la Fondation prévoit enfin de réaliser un répertoire des hommes de culture et artistes algériens émigrés à travers le monde et devenus célèbres dans leur discipline respective. Le tout nonobstant un café littéraire et un cinéclub qui viennent d’être lancés par la Fondation culturelle à raison d’une séance par mois chacun.

Kamel Bouslama