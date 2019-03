Coopération algéro-nigériane : Renforcer l’économie interafricaine

Entre l’Algérie et le Nigeria, la coopération devra être plus offensive, plus diversifiée. C’est du moins la conclusion à laquelle ont abouti, hier, les intervenants à la journée d’information qu’a organisée la Chambre de commerce et d’industrie à la Safex. Dans son intervention, Maamar Djellal, président de la CACI (Chenoua) de Tipasa, préconise un renforcement de la coopération économique et commerciale entre Alger et Lagos, le même responsable mettant en relief le rôle des deux communautés d’affaires. Il souligne que l’Algérie dispose d’un atout maître qui a pour nom attractivité de son marché qui fera d’elle un «partenaire économique important». Sur le plan bilatéral, M. Djellal note une progression des échanges qui, tout de même, demeurent modestes. En termes de chiffres, il annonce que les exportations algériennes, entre 2017 et 2018, sont allées de 325.000 à 541.000 dollars, tandis que les importations sont passées de 1.69 million USD à 718.000 dollars, relevant l’importance des projets qui devront relier les deux capitales, Alger et Lagos, comme la Transsaharienne, et d’autres projets dans la fibre optique. Des projets qui entrent dans cette vision d'une Afrique plus intégrée à même de faciliter la coopération pour le développement du continent. De son côté, Murtalah Jimoh, chargé d’affaires de l’ambassade du Nigeria à Alger, précise qu’il est temps d’élargir la coopération qui profitera non seulement aux deux pays, mais aussi au renforcement de l’économie interafricaine. À ce sujet, il précise que l’Algérie et le Nigeria partagent des avantages comparatifs dans bien de domaines, comme le gaz, l’immobilier, les ressources naturelles, les TIC… et les services financiers. Rappelons qu’en 2018, les responsables des deux pays ont plaidé pour la réactivation de la Haute commission bilatérale de coopération entre les deux pays, pour traiter toutes les questions et les objectifs escomptés pour se rapprocher davantage et établir une coopération gagnant-gagnant.

F. I.