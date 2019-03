Opep - Non-Opep : projet de charte pour une coopération à long terme

La nature des défis du marché pétrolier et leurs interactions rend difficile la prévision de l’ampleur de leur impact sur les cours de l’or noir, mais complique également la mission des acteurs au sein et hors OPEP en matière de stabilisation du marché. Toutefois, la cohésion dans l’action entre les cartel et ses partenaires, notamment la Russie, aura permis de revenir à un certain équilibre, au cours de ces deux dernières années, à la faveur des mesures prises collectivement et en temps opportun.

Dans son discours prononcé lors de la 13e réunion du Comité mixte ministériel de suivi de la mise en œuvre de l’accord de réduction de la production de pétrole, tenue, hier, à Bakou (Azerbaïdjan), Khalid A. El-Falih, ministre de l'Énergie, de l'Industrie et des Ressources minérales de l'Arabie saoudite et président du JMMC, a affirmé qu’au cours de la dernière année, le marché a pu surmonter «des défis sérieux qui auraient pu faire dérailler le marché mondial du pétrole, créant la tourmente pour tous». Aussi, «atteindre l'équilibre entre l'offre et la demande passant à 180 degrés des déficits aux excédents, n'était pas un exploit mineur», a-t-il affirmé. Et grâce aux engagements de tous, «les fondamentaux s'améliorent lentement depuis la dernière initiative de baisse de la production, en vigueur depuis le 1er janvier 2019». Toutefois, «il reste encore beaucoup de travail à faire «face aux stocks dans les pays de l’OCDE et aux États-Unis qui continuent de fluctuer». Par conséquent, fera remarquer El-Falih, l’objectif commun consiste à «ramener les niveaux des stocks mondiaux à des niveaux plus normaux, et même plus surtout, pour protéger de manière proactive contre la surabondance». En fait, «ces niveaux de stocks seraient un baromètre important de l'efficacité «des actions à entreprendre». Face à ces défis multiples, la poursuite de la collaboration, entre les acteurs Opep et non-Opep, pour assurer la stabilité du marché s’impose avec insistance dans la prochaine phase.

Certes, la décision prise en décembre 2018 a plutôt bien fonctionné, les cours du pétrole ayant remonté la pente, «mais il reste des lacunes à combler», reconnaît le président du JMMC. À ce propos, les producteurs réunis à Bakou se sont engagés à atteindre la pleine conformité, voire dépasser l’objectif retenu, a assuré Khalid El-Falih. Aussi, l’option d’une coopération à plus long terme reste essentielle à l’avenir. Une orientation qui fait le consensus et qui pourrait se consacrer par l’institutionnalisation d’un cadre approprié pour le développement à long terme de la coopération entre les pays de l’OPEP et les pays non membres de l’OPEP. Une coopération qui revêt «une importance stratégique et donnerait au marché le réconfort et l'assurance nécessaires pour une réactivité plus efficace et plus adéquate». La mise en place d’un tel cadre évitera une reproduction des bouleversements qui ont caractérisé le marché pétrolier dès 2014.

«Si nous avions un mécanisme approprié en place à l'époque, selon toute vraisemblance, un tel ralentissement aurait été évité», fera remarquer El-Falih, qui a annoncé l'élaboration en cours de la charte de coopération à long terme et qui déroule de manière satisfaisante.

Un document de consensus dont les contours seront discutés au cours de deux prochains mois, a fait savoir El- Falih, et qui devra consacrer les responsabilités de chacun, et la volonté d’agir en commun, seule garantie de la sauvegarde de la stabilité du marché.