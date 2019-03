GRAND ANGLE : Le temps du politique (enfin) venu (?)

La recherche d’un règlement politique au conflit syrien reprend son droit. La défaite, en voie d’être actée, de l’Etat Islamique à Baghouz, signifiant par la même la fin officielle de son califat proclamé en 2014, ne peut qu’encourager les acteurs politiques à reprendre la main et tenter de mettre un terme à un conflit qui en est à sa neuvième année. L’évolution de la situation sur le terrain militaire ne peut être qu’un signe encourageant. Et le fait que cela soit ce moment qui a été choisi par l'émissaire de l'ONU pour la Syrie, le diplomate norvégien Geir Pedersen, pour se rendre à Damas afin de rencontrer des responsables syriens, ne peut avoir une autre lecture. Et c’est sans surprise que M. Pedersen, avait indiqué à son arrivée dimanche dernier dans la capitale qu'il aborderait avec ses interlocuteurs « la mise en œuvre de la résolution 2254 du Conseil de sécurité des Nations unies », qui appelle à un cessez-le-feu et à une transition politique. Ses discussions avec le chef de la diplomatie syrienne, Walid Mouallem, ont du reste été axées sur la relance du processus de « règlement politique », avec en ligne de mire la mise en place d'un comité chargé d'élaborer une nouvelle constitution. Ses efforts seront-ils couronnés de succès sachant que tous ses prédécesseurs, De Mistura le dernier, ont échoué à trouver une issue à cette guerre qui s'est complexifiée au fil des ans, du fait de l’implication de plusieurs acteurs régionaux et internationaux ainsi qu'une pléthore de groupes terroristes ? Les autorités syriennes assurées et rassurées par leur succès militaire et le soutien politique apporté par leurs alliés, notamment la Russie, sont plus que jamais en position de force pour imposer tant à leurs interlocuteurs étrangers qu’à leurs opposants leur feuille de route pour une sortie de crise. Ainsi, si le chef de la diplomatie syrienne a exprimé la disposition de la Syrie à coopérer avec l'émissaire onusien pour faciliter l'émergence d'une solution politique, il n’en reste pas moins qu’il a aussi rappelé que « toute éventuelle transition, comportant des négociations sur une nouvelle Constitution, devra être dirigée par les autorités syriennes ». Pour M. Mouallem, « ces questions relèvent de la souveraineté du pays ». Il est à rappeler que le principal point d’achoppement entre le prédécesseur de M. Pedersen et Damas avait été le choix des 50 membres du Comité constitutionnel que l'ONU devait désigner en complément des 100 autres membres choisis par les autorités et l’opposition syriennes. Autant dire que M. Pedersen, qui effectue sa deuxième visite depuis son entrée en fonction en janvier est édifié sur la détermination de Damas.

Nadia K.