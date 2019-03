Pour la fête nationale de son pays : Le président Bouteflika félicite son homologue irlandais

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue de la République d'Irlande, Michael D. Higgins, dans lequel il a réaffirmé son attachement à la consolidation des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. «La célébration par votre pays de sa fête nationale m'offre l'agréable opportunité de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens, ainsi qu'en mon nom personnel, nos vœux les plus chaleureux de santé et de bien-être pour vous même, et de prospérité pour le peuple irlandais ami», a indiqué le Président Bouteflika, dans son message. «Il me plaît de saisir cette opportunité, pour vous réitérer mon profond attachement à la consolidation des relations d'amitié et de coopération existant entre nos deux pays», a ajouté le Chef de l'État.