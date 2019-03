« Touareg Rallye 2019 » : Coup d’envoi de la première étape à Taghit

De nos envoyés spéciaux : Sami Kaïdi et Youcef Cheurfi

C'est à 10h30 qu'a été donné, hier, en présence des autorités locales, le coup d’envoi de la première étape du Touareg Rallye 2019, à quelques encablures de la mythique ville de Taghit, dans la Saoura. Déterminés, les 250 participants de 25 nationalités différentes se sont rassemblés derrière la ligne de départ, pour une course palpitante et originale. En effet, cet événement est plus que singulier, tant il rassemble les férus de sports mécaniques toutes catégories confondues (4x4, SSV, motos et camions). Cela en plus des amoureux du désert. À cet égard, il convient de souligner que la première étape de la compétition est un circuit en boucle de 180 km, dont 50 km exclusivement sur les dunes du grand erg occidental.

Tout au long de ce parcours bordé de collines désertiques rocheuses et de dunes dorées, où de majestueux palmiers se dressent fièrement, la langue n’a aucunement constitué une barrière.

À ce titre, nous avons constaté que certains participants qui ont rencontré des problèmes techniques, en cours d’étape, ont été très rapidement pris en charge par la population locale. D’autre part, ébahis par l’apparition furtive de dromadaires, d’autres participants prenaient leur temps, car, pour ces derniers, il s’agissait plus d’observer les paysages époustouflants, que de revenir à la maison avec une victoire en poche.

À cette occasion, le jeune compétiteur belge Lucas, qui se décrit comme étant un globe-trotter, nous a confié être en Algérie pour la première fois. À cet effet, il a tenu à louer l’organisation irréprochable de l’événement, ainsi que la beauté inégalable de notre pays.

Pour que ce grand événement international ait pu voir le jour, dans la Saoura, il a fallu, faut-il le rappeler, qu’un important organisateur allemand de rallyes, le «Tuareg Tour», s’associe à deux opérateurs privés algériens, AMA Events et Mediacorp, pour lancer la première édition du Touareg «Rallye Algérie 2019». «Cette compétition comprendra sept étapes, trois se dérouleront à Taghit et quatre à Béni-Abbès, dans la même wilaya», c’est ce qu’avaient conjointement affirmé Amir Benmamar, d’AMA Events, et ex-président par intérim de la FASM, et Rainer Autenrieth, coorganisateurs de cet évènement avec Mediacorp.