M. Bedoui reçoit la ministre malienne des Affaires étrangères : Parachever l’accord de paix

Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a reçu, hier, la ministre malienne des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Kamissa Camara, qui effectue une visite officielle en Algérie, dans le cadre des rencontres périodiques de concertation, de dialogue et de bon voisinage qu'entretiennent les deux pays, indiquent les services du Premier ministère, dans un communiqué.

L'audience s'est déroulée en présence du vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, ajoute la même source.

La ministre malienne a mis en avant les efforts de l'Algérie en vue de parachever la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation au Mali, issu de processus d'Alger. «Nous avons discuté des relations bilatérales et de tous les efforts que l'Algérie a fournis et continue de fournir pour aider le Mali à parachever la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation au Mali, issu de processus d'Alger», a-t-elle déclaré, au terme de ses entretiens avec M. Lamamra. Pour la chef de la diplomatie malienne, les deux pays partagent des relations «historiques, familiales et fraternelles», ajoutant que «nous devons évaluer le présent et également parler de l'avenir ensemble», en évoquant tous les aspects de la coopération entre les deux pays. Pour sa part, M. Lamamra a indiqué que l'Algérie et le Mali sont liés par «un grand destin partagé, un voisinage qui s'est étendu sur des siècles et une solidarité très active qui n'a jamais fait défaut à nos deux peuples».

Il a souligné, dans ce sillage, la qualité «très particulière» dans la relation entre les dirigeants des deux pays, précisant que les présidents Abdelaziz Bouteflika et Ibrahim Boubacar Keïta «sont très proches et partagent un engagement pour le panafricanisme et une vision de la relation entre les peuples africains et le destin de nos deux nations». M. Lamamra a évoqué les différents mécanismes existants entre les deux pays, à savoir la grande commission mixte co-présidée par les deux Premiers ministres, un comité frontalier co-présidé par les deux ministres de l'Intérieur et un comité stratégique bilatéral qui constitue «la tour de contrôle» de ces relations, avec «une vision aussi large que possible pour des perspectives non seulement de coopération, mais aussi de contribution à une véritable intégration sous-régionale». M. Lamamra a indiqué, par ailleurs, que les chefs d'État et de gouvernement en Afrique attachent l'importance pour que la jeunesse «soit véritablement un acteur clé et privilégié du développement durable», soutenant que «c'est pour la jeunesse que nous travaillons».