Dans la LUCARNE : La FIFA impatiente

Les observateurs avaient, le moins que l’on puisse dire, les esprits ainsi que les regards braqués sur la ville américaine de la Floride, Miami, lors de l’important conclave du Conseil exécutif de la FIFA. C’est historique que ce rendez-vous ait lieu dans cette ville touristique, surtout après les scandales de la FIFA où plusieurs personnalités sportives ont été jugées et dont certaines ont été mises en prison. Ceci dit, cette halte américaine de la FIFA avait eu à traiter énormément de points touchant le football au niveau mondial. On sait que depuis l’arrivée à la tête de la FIFA de l’italo-suisse Gianni Infantino, beaucoup de choses sont en train de changer. En venant à la place du suisse Blatter, il veut un peu rénover ce jeu aimé par tous. Il est vrai que tout le monde aurait aimé voir son pays se qualifier pour ce rendez-vous planétaire. C’est vrai aussi qu’on avait déjà fait un pas des plus importants depuis la venue d’Infantino. Les 32 équipes appelées à animer un mondial ne sont plus suffisants en ces temps-ci, eu égard à la grande volonté des autres nations d’en faire partie afin de ne plus se contenter de suivre les 64 matches comme il est le cas actuellement à la télévision. Ne pas prendre part à un mondial, c’est vraiment frustrant pour un pays donné. On avait vu comment les supporters algériens étaient tristes de ne pas voir notre équipe nationale participer au Mondial russe où l’on pouvait réellement réussir quelque chose de probant. Face à cette demande manifeste de plus de 200 fédérations internationales de faire partie du ghota mondial, il avait été question lors du dernier congrès de la FIFA, qui a eu lieu en Russie, de porter le nombre de pays de 32 à 48 lors du mondial organisé conjointement par trois pays qui sont les USA, le Mexique et le Canada. Le Qatar devait organisé le mondial avec seulement 32 pays du fait que le moindre changement verrait des changements en chaîne. C'est-à-dire si l’on change le nombre de clubs de 32 à 48, celui des matches passerait de 64 à 80. Ce qui est énorme. « Le Conseil de la Fifa, réuni à Miami, a recommandé de porter de 32 à 48 le nombre d'équipes qui participeront au Mondial-2022 au Qatar et une décision finale sera prise en juin au Congrès de l'instance à Paris», a annoncé son président Gianni Infantino. «Ce nouveau format qui implique de passer de 64 à 80 matches était prévu seulement à partir du Mondial-2026 et nécessitera qu'un pays voisin du Qatar accueille des matches ».

Ce que l’on constate c’est que la FIFA n’a pas voulu attendre jusqu’en 2026. Elle le veut tout de suite. Car, on ne sait pas ce qui pourrait se passer d’ici là. En tout cas, le conseil de la FIFA, réuni à Miami, avait parvenu à la recommandation de faire passer le nombre de pays participants à un mondial de 32 à 48 au Qatar. C'est-à-dire dès 2022».

On a comme l’impression que la FIFA est pressée pour en finir avec ce dossier. Toutefois, la décision finale ne sera prise que lors du congrès de la FIFA qui aura lieu en juin prochain à Paris. C’est vraiment du sérieux, surtout que les qataris montrent un certain empressement pour accueillir les 48 meilleures nations de football pour le mondial qui aura lieu dans l’Emirat. Ce serait une chance inouïe pour notre sélection nationale. Elle ne doit pas rater une telle aubaine. Tout peut lui sourire pour peu qu’on s’y prépare en conséquence !

Hamid Gharbi