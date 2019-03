« Les 23 pour la CAN, connus après la Gambie et la Tunisie »

Le sélectionneur national de football a tenu, hier matin, au Centre technique de Sidi Moussa, une conférence de presse.

Lors de cette rencontre avec les médias, qui intervient à la veille du regroupement des Verts et leurs prochaines rencontres face à la Gambie et à la Tunisie, prévues respectivement les 22 et 26 mars à 20h45, à Tchaker, Djamel Belmadi a d’emblée précisé les motivations et les raisons ayant orienté son choix pour la liste des 26 joueurs convoqué pour ces deux rendez-vous. «C'est l'occasion pour moi de voir d'autres joueurs à l'œuvre.

C'est la seule possibilité me permettant de trancher avant de donner la liste des 23 éléments pour la CAN-2019. Ainsi, les 26 présents auront un temps de jeu important. C'est mon véritable objectif. On devrait donc avoir deux équipes différentes pour chaque match», a-t-il souligné, avant de poursuivre : «Il y a aussi des joueurs qui réalisent une bonne saison et que j'ai rappelés pour voir leur niveau actuel ; s'il faut les essayer dans un autre registre et si je pourrais éventuellement compter sur eux pour le rendez-vous continental. Je citerais Derfalou, que j'ai découvert lorsqu'il évoluait à l'USMA.

Aujourd'hui, il joue dans le championnat hollandais, qui est plus exigeant. Je veux avoir une idée sur sa progression. Il y a aussi Mandi. Il est excellent au Betis, où il évolue dans une charnière centrale à trois. En équipe nationale, je me retrouve face à un dilemme : faut-il adapter le système en fonction des qualités et des capacités du joueur ou bien faut-il lui donner un autre rôle ? Quoi qu'il en soit, je doit toujours penser à l'intérêt de l'équipe.

La défection de Chita nous contraint de superviser d'autres joueurs, à l'image de Leekhal, Boudaoui ou encore Taider, que j'aimerais voir à son niveau.

On a aussi Bennaceur, pour qui j'ai un rôle autre que celui qu'on lui confie dans son club. D'autre part, il y a des joueurs qu'on a pu voir face au Qatar dans une confrontation sans réel enjeu. Face à la Gambie et à la Tunisie, nous allons les tester dans des conditions différentes. Je peux vous dire, à ce registre, que face au Qatar, j'ai pris beaucoup de plaisir à voir jouer certains jeunes. Ils savaient qu'il devaient saisir leur chance pour aller à la CAN. Certains on réellement confirmé le bien que le staff pensait d'eux, alors que les plus anciens, comme Belaili, Bounedjah et Zeghba, ont prouvé qu'ils avaient le niveau pour être en équipe première.»

Par ailleurs, le coach national est revenu sur la non-convocation de certains cadres, à l'image de Brahimi ou encore Slimani.

«La non-convocation de Brahimi, pour la 4e fois, est un non-événement. C'est fait en accord avec lui. Il a connu une saison éprouvante. Il n'était pas non plus prévu que je convoque M'Bolhi, qui par la suite a été victime d'une blessure.

Comme je l'ai déjà dit, j'avais besoin de voir de nouveaux éléments à certains postes. C'est aussi le cas pour Bentaleb et Slimani. Je veux des joueurs compétitifs qui jouent régulièrement en club. À propos de Hani et de Ferhat, je dirai tout simplement que la concurrence est rude, notamment pour certains postes. Je ne peux pas prendre trois ou quatre joueurs pour un seul poste. Il faut parfois faire des choix. Hani évolue dans une position un peu spéciale. Il faudrait que j'adapte jeu de l'équipe à lui. Je voulait le joueur face au Togo, déjà, mais il n'a pas fait preuve d'assez de compréhension à ce moment- là. Je n'en dirai pas plus, mais je ne lui en veut pas. Pour ce qui est de Ghoulam, le joueur lui-même est conscient de l'état de sa forme et qu'il risque de ne pas être prêt pour la CAN. Il a d'ailleurs prévu de suivre un programme spécial de préparation physique pour retrouver son niveau», a indiqué Belmadi, précisant toutefois : «Les deux matchs face à la Gambie et à la Tunisie seront décisifs pour le choix des éléments à retenir dans la liste des 23 pour la CAN, même si l’on va continuer à observer et à suivre les joueurs susceptibles d'être convoqués, jusqu'à la fin de la saison. On verra à la CAN des joueurs compétitifs et sans doute les plus expérimentés. D'ailleurs, ça pourrait être les mêmes.

Je voudrais par ailleurs ouvrir une parenthèse pour parler de deux joueurs d'origine algérienne retenus en sélection française olympique et de tout ce qui se dit dans les médias à leur propos. Je n'ai parlé qu'une seule fois d'Aouar, et depuis c'est devenu un feuilleton. J'ai dit que c'est un joueur qui m'intéresse, en effet, mais son cas est particulier. Il joue actuellement en équipe de France espoir.

La différence entre Aouar et les joueurs précédents, à l'image de Meghni, Brahimi ou encore Yebda, et qu'au moment où l'EN leur a fait appel, ils n'étaient plus en équipe de France. De plus, il joue à Lyon, et tout le monde connaît l'influence du président Aulas sur le football français.

Pour Maxime Lopez, demandez à mon staff, si j'ai déjà cité ce joueur. Il n'a jamais été question de faire appel à lui. D'autant plus qu'il est avec l’équipe de France espoir. Aussi, il joue dans un club que je connais parfaitement et où il n'est pas facile d'évoluer. Alors, arrêtons un peu les mensonges.»

En conclusion, le sélectionneur national est revenu sur les manifestations en Algérie : «Je pense comme tout le monde que les revendications du peuple doivent être entendues, à présent. Aussi, je suis heureux du caractère pacifiste et du degré d'organisation dans lesquels se sont déroulées ses marches.»

Redha M.