NA Hussein Dey 0 - Zamalek 0 : Les Sang et Or éliminés

Le Nasr Hussein-Dey n’a pu se qualifier aux quarts de finale de la coupe de la CAF, hier après-midi, après avoir été contraint au match nul par le Zamalek égyptien. Dans l’obligation d’arracher la victoire pour pouvoir se qualifier, les Sang et Or ont peiné dans cette difficile rencontre face à un adversaire rompu aux joutes continentales et fort expérimenté, malgré la jeunesse de son effectif.

Ils n’ont pas réussi à faire la différence, car, devant, il y avait un adversaire qui a bien maîtrisé son sujet. Bien en place, disciplinés sur le plan tactique et physiquement bien présents, les Égyptiens ont admirablement géré la partie en leur faveur du début jusqu’à la fin.

Ils avaient besoin seulement d’un match nul pour se qualifier. Il faut dire que le jeu approximatif et très peu élaboré des Husseindéens a totalement fait leurs affaires. Usant d’un jeu long le plus souvent avec un milieu de terrain très peu créatif et manquant cruellement d’inspiration, les protégés de Meziane Ighil n’ont pas réussi à trouver les solutions idoines qui les auraient conduits vers la victoire. Amoindris par les absences de trois de leurs plus importants joueurs que sont Gasmi, Khiat et El-Orfi, les Nahdistes ont certes fourni beaucoup d’efforts, mais ils n’ont jamais réussi vraiment à se transcender pour espérer parvenir à leurs fins. Ils avaient souvent l’air désemparés et impuissants au fil que le temps de la rencontre s’écoulait. Si sur l’aspect défensif, il n’y avait rien à dire, l’équipe a bien défendu son camp ; sur le plan offensif, il y avait une défaillance criante avec des attaquants très peu inspirés, à l’image de Ntankeu, quasiment inefficace et qui n’a pas du tout pu apporter ce qu’on attendait de lui. Même Yaya, sur lequel le staff technique misait pour conduite l’attaque husseindéene par son expérience, était hors du coup. Le milieu de terrain était à son tour lourd et manquait d’automatismes et de vivacité, pour espérer faire le jeu et désarçonner l’équipe adverse. Il faut dire que Allati and Co souffrent physiquement, du fait de la succession de matches avec leur engagement sur trois fronts (championnat, coupe d’Algérie et coupe de la CAF).

Cela se remarquait bien sur le terrain. On peut dire néanmoins que malgré cette élimination, le NAHD a bien honoré le football algérien, et avec un peu plus de métier et sans l’absence de son capitaine et buteur Ahmed Gasmi, qui a souvent réussi à débloquer des situations inextricables pour faire la différence sur des exploits personnels, il aurait pu faire mieux. Cette participation aura enrichi les jeunes joueurs husseindéens, qui gagneront en expérience et qui ont de l’avenir. Leur grinta à elle seule n’a pas suffi à les mener vers la qualification. Bravo tout de même pour les efforts consentis et la bravoure des Sang et Or qui ont joué avec leurs moyens, selon les circonstances qui se sont présentées à eux.

Mohamed-Amine Azzouz