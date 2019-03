M. Mourad El-Besseghi, Expert financier : « La refondation économique est consubstantielle »

«Si le changement de politique est au centre des préoccupations légitimes de la population, la refondation économique est consubstantielle». En fait, «rien ne peut réussir sans que l’économique ne suive». C’est la conclusion de l’expert financier, Mourad El Besseghi, qui est revenu sur les évènements qui marquent actuellement la scène politique nationale. Dans un entretien accordé au site d’information Algérie Eco, El Besseghi affirme qu’«il ne peut y avoir de réussite dans ce que l’on peut entreprendre si l’adhésion de la population est absente et la confiance envers le pouvoir est inexistante». Pour cet expert, «Nous sommes au début d’un nouveau cycle économique, et il serait prétentieux de vouloir lister toutes les mesures à retenir». Néanmoins, il existe «quelques pistes à explorer». Aussi, une deuxième république «devra aboutir obligatoirement à l’adoption consensuelle d’une politique fondée sur des constantes, à la définition d’une Constitution, à une configuration institutionnelle réformée pour prendre en charge les espoirs des larges franges de la population composées principalement par la jeunesse en leur permettant de se tourner résolument vers l’avenir», souligne l’expert. Selon ce dernier, la refondation économique, telle qu’elle devrait être, recommande d’aller «vers la suppression de façon progressive des subventions en ciblant les populations fragilisées pour les accompagner et les aider à supporter la transition».

Une mesure qui «toucherait également les subventions indirectes telles que les soutiens aux prix du carburant et de l’énergie qui sont souvent non budgétisés mais très lourds pour les comptes publics». En fait, «ces subventions n’ont servi qu’à dépenser sans pour autant atteindre leur finalité sociale», estime Mourad El Besseghi qui affirme que «Toutes les réflexions menées sur la politique des subventions ont prouvé leur inefficacité et mis en avant leur détournement de leur vocation essentielle». Dans cet entretien, l’expert financier considère que «Les propositions retenues par le gouvernement en 2016 dans le nouveau modèle de croissance horizon 2030, tout au moins, sur la trajectoire 2016-2019 dite de décollage, n’ont pas été concrétisées».

De son point de vue, il estime que «La question des privatisations du secteur bancaire public devrait être prise en charge avec beaucoup de courage et de volonté pour élever le taux de bancarisation de l’économie», de même que «La privatisation du secteur public marchand devrait être également considérée comme prioritaire, en tenant compte des écueils et des échecs du passé». Selon lui, même «la règle des 49/51 dans l’investissement industriel est à revoir, tout comme les prérogatives du Fonds National des Investissements, dont la mission est dévoyée (financement des retraites par exemple) et constitue plutôt une entrave qu’un moyen de promotion de l’investissement». Rappelant que «la croissance économique a été ainsi tirée vers le haut, quasi-exclusivement par la dépense publique», Mourad El Besseghi insiste sur le fait que «La reprise en main est impérative et dans les meilleurs délais». Il estime également nécessaire de revisiter la formule «Partenariat public-privé» pour la figer dans le temps et ne plus la soumettre au gré des vents et de la politique». L’expert évoque dans ce contexte, «Des remises en cause qui dénotent de l’improvisation et de la vision à court terme et qui ne s’accommodent pas avec la vision stratégique à long terme conditionnant tout développement harmonieux. Pour cet expert, plutôt critique par rapport à certaines mesures économiques, «La place de l’agriculture et son développement sont fondamentaux» et «Les avancées dans ce secteur sont indéniables, mais il reste beaucoup à faire». Y a-t-il risque que le pays aille vers le FMI ? L’expert rappelle d’abord que «L’Algérie a constitué des réserves de changes au cours des dernières années atteignant un pic de 194 milliards de dollars en juin 2014, à moins de 80 milliards début janvier 2019» et «qu’au rythme de cette dégringolade, nous devrions épuiser totalement ces réserves en trois années au plus tard, soit en 2022, si les tendances ne changent pas fondamentalement». En effet, dira-t-il, «en considérant que le rythme de nos importations en biens sera maintenu à 45 milliards de dollars/an sans tenir compte de la facture des services que l’on a tendance à oublier, qui avoisinent ces derniers temps les 10 milliards de dollars/an, nous irons encore puiser dans les «bas de laine» les moyens pour équilibrer la balance commerciale et partant la balance des paiements.

Aussi, «les ressources du pays composées quasi exclusivement par les exportations hydrocarbures seraient de 35 milliards de dollars avec un prix moyen du baril du brut qui s’établira dans le meilleur des cas à 70 dollars le baril sur la période». Une perspective qui s’avère encore «plus aléatoire lorsqu’on considère la perspective inquiétante de la consommation intérieure de l’énergie qui est en hausse et qui vient réduire les capacités de production exportables». Mais, «avant d’envisager d’aller au FMI, l’Algérie dispose d’un avantage non négligeable qui est un niveau d’endettement externe faible, ce qui lui permet de lever aisément des fonds sur le marché international.

En 2022, à moins que le prix du Brent ne s’envole, ce qui est très peu probable, l’Algérie pourrait recourir aux services du FMI. Espérons qu’on n’en arrivera pas à cette situation», explique l’expert.

D. Akila