Partenariat, investissement, dépréciation du dinar, règle 51/49 : atouts et contraintes

Le cadre juridique actuel permet-il l’émergence d’un meilleur investissement ? Dans la majorité des cas, «ce sont les textes d’application qui posent problème», affirme Nadjia Badi Boukmidja, docteur en droit privé, dans un entretien accordé au quotidien arabophone Echaâb.

A propos de la règle 51/49, l’universitaire dira «du moment que ce texte est justifié par l’idée de souveraineté, son application doit être liée aux secteurs stratégiques», précisant que des secteurs comme les services, les nouvelles technologies ainsi que des domaines comme l’intelligence artificielle «doivent être exempts de l’application de ladite règle». Enchaînant, l’universitaire précise que cette règle ne constitue pas un frein à l’investissement si d’autres conditions seront réunies, comme un climat d’affaires et d’investissement propice». De son côté, Dr. Naceur Bourenane, spécialiste du financement du secteur privé et consultant auprès d’institutions financières de développement, dans une contribution parue au site électronique TSA, souligne, entre autres, que «la mise en place de fonds alternatifs d’investissement en partenariat avec des partenaires du développement et des fonds souverains pour financer des projets de développement à vocation exportatrice constitue également un instrument à considérer. Ces mesures doivent aller de pair avec une revue en profondeur de la structure actuelle des importations pour reconsidérer le poids accordé à certains postes de dépenses».

D’autre part, l’universitaire précise que compte tenu de la structure de l’économie de l’Algérie et de sa forte dépendance aux hydrocarbures, «il est plus pertinent de rapporter les montants injectés dans l’économie aux réserves de changes et non au seul PIB. Ce sont plus de 50 milliards de dollars qui se trouvent de fait immobilisés en contrepartie de la création monétaire sur la période récente».

Même si le recours à la planche à billets venait à s’arrêter, «l’Algérie devra se tourner vers les marchés financiers pour lever des fonds, non pas pour l’investissement mais juste pour maintenir son niveau de consommation et négocier la stabilisation des mouvements de revendication sociale». A ses yeux, «la situation exige la mise en œuvre de solutions alternatives au financement non conventionnel». Dans sa contribution, Dr. Bourenane souligne que «si des mesures rapides ne sont pas prises, on sera obligé de procéder à une dévaluation importante du dinar».

Corollaire ? «En premier lieu une perte de valeur de l’épargne intérieure. Cela entraînera mécaniquement un renchérissement du coût de l’investissement domestique.

En second lieu une réduction du pouvoir d’achat des franges les plus pauvres et les plus exposées de la population, y compris les catégories moyennes composées pour une large partie des salariés du secteur public. Des troubles sociaux seront inévitables et décourageront à leur tour l’investissement, à la fois national et étranger».

F. I.