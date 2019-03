Insertion professionnelle : L’école de la 2e chance

Une vingtaine de jeunes, ayant bénéficié d'une formation qualifiante au titre du programme «Forsa, école de la 2e chance», sont en voie d'insertion professionnelle à Oran, a-t-on appris hier auprès de l'association socioculturelle locale «Santé Sidi El-Houari» (SDH). «Il s'agit d'une action pilote, sachant que ces jeunes sont issus de la première promotion de formation qualifiante dont le cursus a été clôturé jeudi dernier à l'école-chantier SDH», a précisé, à l'APS, Assia Brahimi, vice-présidente de l'association. Cette première promotion, a-t-elle expliqué, a permis aux stagiaires de suivre un apprentissage de six mois pour l'acquisition de qualifications de base dans les spécialités «réseau électrique bâtiment» et «installation sanitaire» (plomberie). Les jeunes qualifiés bénéficient d'un programme d'insertion pour suivre des stages pratiques au sein d'entreprises partenaires qui se sont engagées avec des promesses de recrutement.

Les diplômés désirant intégrer le monde du travail avec leur propre projet de petite et moyenne entreprise (PME) ont droit, quant à eux, à un accompagnement avec les orientations nécessaires auprès des dispositifs publics d'insertion. En outre, les dernières campagnes d'information sur les offres d'apprentissage de l'école-chantier «SDH» ont permis à 24 jeunes de s'inscrire à la 2e promotion de formation qualifiante. Le programme pédagogique intègre aussi des modules de sécurité de chantier, de réhabilitation du bâti ancien, d'histoire du patrimoine matériel, et des sorties pédagogiques vers les monuments du quartier historique de Sidi El Houari qui abrite le siège de «SDH». De nombreuses activités d'animation sportive et théâtrale sont également proposées durant le cursus de formation, ciblant notamment les jeunes en décrochage scolaire, pour les aider à acquérir un métier et à réussir leur insertion professionnelle, a-t-on souligné. Pour rappel, l'initiative «Forsa, école de la deuxième chance» portée par «SDH», est menée dans le cadre du programme national d'appui à l'adéquation-formation-emploi-qualification (AFEQ), et ce, au titre de la coopération algéro-européenne.