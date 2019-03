Omra 2019 : 160.000 visas délivrés aux Algériens

Plus de 160.000 Algériens se sont rendus en Arabie saoudite, pour accomplir les rites de la omra, selon les chiffres rendus publics par les autorités de ce pays.

Les autorités saoudiennes ont en effet affirmé que «pas moins de 160.759 visas ont été délivrés par les services consulaires aux ressortissants algériens depuis le début de la saison de la Omra ».

Toujours selon le ministère saoudien du Hadj et de la Omra, le nombre des candidats algériens à la Omra «a connu une hausse» dans la période qui va de novembre 2018 jusqu’au début du mois en cours. Les responsables saoudiens ajoutent qu’avec «une hausse de plus de 10.000 visas accordés rien que la semaine dernière, le nombre des visiteurs algériens a avoisiné les 149.000»

Dans le même contexte, les autorités saoudiennes signalent que, pendant la même période, le nombre total des candidats à la Omra, des différentes nationalités, a tutoyé «les 4.790.000 visiteurs». A quelques semaines du mois de Ramadhan, ce pays prévoit l’arrivée «d’au moins trois millions de visiteurs, dont plus de 12.000 seront de nationalité algérienne». Il faut rappeler que les autorités saoudiennes avaient indiqué récemment que 2.500.201 visas ont été délivrés à travers ses services consulaires de plusieurs pays. Selon les statistiques saoudiennes, l’Algérie a envoyé plus de pèlerins que la Turquie (60.0217), et l’Egypte (63.217). Le rapport indique que les Emirats Arabes Unis sont classés en neuvième position avec (56.412) pèlerins.

Les ressortissants algériens occupent la sixième place parmi les nationalités ayant eu le plus de visas Omra. La première place revient au Pakistan, dont 600.015 ressortissants ont effectué le petit pèlerinage. Ce pays est suivi par l’Indonésie 394.027 pèlerins, l’Inde (281.589), la Malaisie (130.793) ou encore le Yémen avec (113.247) et ce, en dépit de la situation conflictuelle que connaît ce pays.

S’agissant de notre pays, les départs vers les Lieux Saints ont débuté le mois de novembre dernier, les séjours ont été encadrés, faut-il le rappeler, par 254 agences touristiques accréditées par l’Office national du hadj et de la omra (ONHO). La nouveauté pour cette année est le traitement électronique des dossiers et demandes des agences touristiques pour l’accréditation auprès de l’ONHO. Grace à la numérisation des systèmes, les délais de traitement ne dépassent pas les douze heures pour l’obtention de l’autorisation. Parmi les nouvelles procédures, les agences doivent désormais veiller à la prise d’empreintes des candidats à la Omra. Ces dernières devront procéder à la prise d’empreintes au niveau des bureaux VFS. Leurs clients peuvent se déplacer individuellement aux bureaux de VFS, pour accomplir cette formalité, et recevront, à l’issue de l’opération, un document à fournir pour l’obtention du visa.

Hadj 2019 : l’opération de paiement des frais se poursuit

S’agissant du Hadj, il est utile de signaler que les hadjis concernés par la saison du Hadj 2019 sont appelés à s'acquitter de la totalité du coût du hadj, fixé à 565.000 DA, billet d'avion inclus, et ce, au niveau des filiales de la Banque d'Algérie à travers toutes les wilayas du pays.

Pour effectuer cette opération, les hadjis doivent être munis d'une attestation de succès au tirage au sort, du passeport biométrique et d'un certificat médical. A noter que cette opération s’étalera jusqu’au 11 avril prochain.

La nouvelle hausse des coûts du Hadj, qualifiée de «minime», a pu être obtenue grâce aux négociations qui ont été engagées par le département des Affaires religieuses avec les opérateurs saoudiens, notamment en ce qui concerne le maintien des mêmes coûts d’hébergement, de restauration et d’autres prestations.

L’organisation du Hadj 2019 sera assurée par 44 agences de voyages retenues par la Commission nationale permanente intersectorielle chargée de préparer la saison du Hadj 2019. Une décision qui a été prise conformément aux recommandations du Conseil interministériel, tenu le 30 octobre dernier, portant maintien du niveau de performance de la saison du Hadj 2018 et encouragement des agences de tourisme à l’expérience avérée. Elle avait pour but d’éviter les erreurs et les dysfonctionnements enregistrés lors des années précédentes.

Il faut dire que des mesures ont été récemment prises tant dans le domaine de la modernisation des opérations d'inscription et de délivrance des documents de voyage que dans celui de la rationalisation et la responsabilisation des acteurs intervenant dans la prise en charge des hadjis, depuis le transport jusqu'à l'hébergement, la santé, la sécurité et l’accomplissement des rites.

Tahar Kaidi