Consultations pour la formation du nouveau gouvernement : Une large ouverture

Dans une véritable course contre la montre, le Premier ministre, Noureddine Bedoui, et le vice-Premier ministre, Ramtane Lamamra,

mènent des consultations pour la formation du nouveau gouvernement.

L’annonce de sa composition est attendue impatiemment par l’opinion, tant il est indéniable que ce nouvel Exécutif est perçu comme étant l’amorce du processus de concrétisation de la nouvelle République. A ce propos, c’est là d’ailleurs le principe fondamental sur lequel s’accordent les officiels chargés de la mise en œuvre de la «feuille de route» proposée par le Chef de l’Etat pour la transition, l’opposition politique, la société civile et, bien sûr, le peuple algérien à travers ses manifestations pacifiques pour le changement. Le principe y est donc, sauf que le consensus, souhaité fort et engagé au seul service de l’intérêt de la nation, reste encore à bâtir. Pour y parvenir, «les portes du Premier ministère sont ouvertes», comme n’a eu de cesse de le répéter M. Bedoui lors de sa conférence de presse de jeudi dernier, conjointement avec le vice-Premier ministre Ramtane Lamamra. L’agence officielle APS a rapporté hier que les deux hommes ont engagé des consultations pour «la formation du nouveau gouvernement de compétences nationales avec ou sans affiliation politique, à la lumière des orientations du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika». Selon la même source, le prochain Exécutif «reflétera de manière très significative les caractéristiques de la société algérienne». Il est également précisé que la séance de travail tenue entre MM. Bedoui et Lamamra a porté notamment sur la structure du prochain gouvernement. Les consultations en cours s’étendront aux représentants de la société civile et aux formations et personnalités politiques qui en exprimeraient le souhait en vue d’aboutir à la mise en place d’un «gouvernement de large ouverture», a-t-on ajouté de même source. En sus d’une réelle volonté manifestement affichée par le Premier ministre d’aller vers un gouvernement à la hauteur des aspirations du peuple et de ses représentants civils et politiques, M. Bedoui avait, rappelle-t-on, affirmé jeudi dernier qu’il œuvrait «jour et nuit» pour l’accomplissement de cette mission dont il a été chargé par le Chef de l’Etat. Face à là presse, il a même indiqué que la composante du nouveau gouvernement sera annoncée dans les tout prochains jours, laissant entendre qu’en la matière le temps presse au vu de l’immense chantier de la conférence nationale inclusive et indépendante qu’il faudra aussi engager sans trop tarder. Une conférence à propos de laquelle aussi bien le Premier ministre que le vice-Premier ministre ont, l’un comme l’autre, réitéré l’engagement de voir le gouvernement servir de facilitateur en assurant toute l’assistance nécessaire pour le succès de ses travaux. Il s’agira bien évidemment pour le prochain gouvernement, à caractère plus technocrate que politique, de ne ménager aucun effort pour assurer le bon fonctionnement des institutions tout au long de la période de transition. Les «nouveaux visages, les femmes et les jeunes» qui siégeront au sein de l’Exécutif seront donc appelés à se hisser à la hauteur de la responsabilité historique qui sera la leur. Une responsabilité où il donc est question de réussir sereinement l’avènement d’une nouvelle République comme revendiquée par le peuple, tout en garantissant la permanence de l’Etat, compte tenu du rôle important qu’assure l’Algérie au double plan régional et international. «Nous n’avons pas le droit à l’erreur», a fait savoir à juste titre M. Lamamra lors de son passage à la radio Chaîne III. Quels que soient donc les scénarios qui vont se faire jour, aussi bien dans le cadre de la formation du gouvernement, où au-delà, c’est-à-dire à l’occasion de la conférence nationale inclusive où se dessineront les contours d’une nouvelle République, la responsabilité de tout un chacun dans le sens d’assurer une contribution efficiente pour mieux gérer cette période sensible que vit l’Algérie, est pleinement engagée. Par des manifestations populaires qui ont étonné le monde, les Algériennes et les Algériens ont démontré à quel point leur attachement et leur amour pour la patrie est sans égal. Il appartient donc aux partis politiques et à la société civile d’en tirer les conclusions à même de garantir un avenir des plus prospères pour le pays. Il y a donc nécessité de dialoguer sereinement, de s’écouter mutuellement dans le cadre d’une démarche inclusive, intégrant toutes les catégories de la société, plus particulièrement la frange de la jeunesse. L’intérêt de l’Algérie devrait primer, dans ce cadre, sur toute autre considération. Une Algérie républicaine, démocratique, plurielle et épanouie dans sa diversité tout comme l’ont souhaité nos valeureux martyrs qui l’ont libéré du joug du colonialisme.

Karim Aoudia