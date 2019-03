Le mouvement associatif s’implique pour un dialogue constructif

La création de comités populaires, regroupant toutes les catégories de la société (étudiants, travailleurs, retraités et commerçants), est désormais l’alternative proposée par pas moins de cent regroupements associatifs, et cela afin d’ouvrir des débats politiques «sensés et constructifs» à même de répondre aux exigences de millions d’Algériens qui ont investi les rues.

Cette proposition a été formulée suite à une rencontre qui a eu l’heur d’être abondamment commentée hier, dans les différents médias, ceux-ci saluant une première initiative tendant à encadrer une démarche citoyenne.

Placée sous le slogan «L'Algérie, sous une nouvelle ère», la rencontre organisée à l'hôtel Riadh par l’Union nationale du mouvement associatif et de la société civile, a fait ressortir différentes tendances de jeunes qui ont insisté sur l’importance de trouver les acteurs sincèrement capables d’encadrer cet extraordinaire mouvement spontané du peuple et d’instaurer un véritable dialogue national autour des problèmes qui se posent au pays. «Le dialogue est une vertu de la civilisation pour lequel il faut opter. Nous insistons sur l’impératif d’encadrer le mouvement populaire à travers un dialogue national inclusif», a déclaré le président de l’Union nationale de ce mouvement associatif.

M. Gasmi Tayeb a fait savoir qu’à travers un dialogue constructif, «le peuple peut arriver à bout des problèmes qui se posent actuellement», mais, également, «à travers une écoute attentive des uns et des autres et aussi à travers un respect mutuel». Il affirme, dans ce sillage, que «l’Union avec ses 1.600 associations, plaide en faveur de débats et à engager un dialogue auquel prendront part toutes les franges de la société pour débattre de toutes les idées et les solutions afin de sortir de la crise que vit le pays».

Un avis unanimement partagé par les différentes associations présentes lors de cette rencontre. Des associations qui ont insisté sur l’impératif de trouver les mécanismes juridiques idoines à même de prendre en charge «comme il se doit cette période pour le grand bien de la population». «Il faut réfléchir aux différents scénarios pour sortir de la crise mais aussi aux mécanismes devant être activés pour assurer une transition pacifique du pouvoir, édifier une deuxième République, et répondre, ainsi, aux revendications de nos jeunes », ont-ils expliqué.

Il est question, selon eux, d’instaurer un «dialogue national inclusif sérieux» entre «les acteurs de la société civile avec toutes les franges de la société algérienne». Selon eux, ce dialogue permettra de formuler de manière efficace, les revendications des Algériens dans un cadre organisé. «C’est ici la seule solution à même de satisfaire notre population et de répondre à ses attentes», ont-ils précisé.

La même proposition a été formulée par plusieurs hommes et femmes politiques, toutes tendances confondues, à l’image de la Secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT), Louisa Hanoune, qui a cristallisé les différentes propositions de ses pairs en appelant à la mise en place de «comités populaires» chargés d’ouvrir un «débat politique» sur les revendications populaires en vue de parvenir à une assemblée nationale constituante pour l’élaboration d’une nouvelle Constitution.

Cela dit, tout le monde s’accorde à dire que les hautes autorités du pays doivent répondre aux aspirations «profondes» de la majorité du peuple, et appellent au respect de la volonté populaire.

Sarah A. Benali Cherif