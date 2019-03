Dépollution : Younès, l’exemple Algérien qui a bouleversé le monde

Les réseaux sociaux sont devenus des moyens de communication par excellence. Ils sont surtout des instruments pour véhiculer des messages et défendre des causes pas seulement sociales, mais aussi écologiques.

L'exemple de Younes, ce jeune de 27 ans, est édifiant.

Un petit et simple hashtag lui a suffit pour mobiliser des milliers de personnes de toute la planète et mener une grande bataille contre la pollution. L'appel lancé par Younès, ce jeune Algérien qui mérite amplement le titre de chevalier de la protection de l'environnement, est arrivé à réunir toutes les bonnes volontés qui croient que l'union fait la force. Elle fait des merveilles, sauve même la planète terre et partant, change le destin de l'homme, lui, qui a été, premier, voire l'unique facteur de la dégradation des ressources naturelles, des changements climatiques et de l'émergence de nombreuses pathologies, en étroite relation avec la qualité de l'environnement. Son simple hashtag- pas comme les autres et unique en son genre sans doute- pour dépolluer un endroit victime du manque de la culture environnementale, de l'insouciance et de la démission de tout le monde a fait plus d’effets que tous ces séminaires et ces campagnes initiés, ici et là et dont les propositions sont restées, très souvent lettres mortes. Le hashtag, challenge de Younès, est le meilleur ambassadeur de la cause écologique. La preuve en est tous ces "bras", ces voix aussi, qui portent un seul message : «dire non à la pollution». Tout a commencé par son geste de nettoyage d'un endroit rongé par des bouteilles en plastique, transformé avec le temps en décharge sauvage. L’expérience, lancée par l’activiste algérien Younès en 2015, ce geste honorable de nettoyer et transformer cet espace, qui n’était pas plus qu’une idée au départ, à fait le tour du monde et des millions de «supporters » devenus, à leur tour, des écolos rééditant le même projet en France, aux Etats Unis d’Amérique et même en Chine où une vaste campagne de nettoyage a été lancée, à travers la planète. En fait, si lors du lancement de l’initiative en 2015, cela n’avait pas eu l’effet escompté par l’activiste, c’est le cas en ce mois de mars, quand il revient, une fois de plus à la charge et appele les gens à emprunter le même chemin. Pour seule « arme », ces photos d’avant et après du même lieu qui était tout simplement une décharge à ciel ouvert. Le résultat a été tout simplement spectaculaire, avec tout ce beau monde qui a répondu à l’appel de Younès pour se prêter à un jeu ô combien salvateur pour l’environnement. Aujourd’hui, les photos postées ont été partagées plus de 332.000 fois et 150 messages/ heure. Son hashtag a été utilisé 750.000 fois sur twitter. Pendant seulement trois jours pas moins de 33 sacs ont été ramassés. Younès qui tenait à toucher le monde entier à travers son geste s’est distingué et a fait le buzz partout, en choisissant cette action qui nous concerne tous. Le jeune Younès Drici est une fierté, pas seulement avec son challenge unique en son genre, mais également par ses déclarations révélatrices d’un haut sens écologique qu’il a voulu partager afin de changer les comportements. Lui, qui a dit que si on ne sent pas concerné par la pollution, il faut tout de même comprendre qu’on fait partie du problème et cela suffit pour adopter des comportements qui éviteraient la dégradation de notre environnement. Des paroles en or qui s’ajoutent à la noblesse de son geste qui ont fait la Une de la presse internationale.

Samia D.