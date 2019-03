Tizi Ouzou aux côtés du peuple

Des dizaines de journalistes et collaborateurs de presse, publique et privée, ont observé hier un rassemblement au niveau du mémorial des journalistes assassinés par le terrorisme durant la décennie noire du terrorisme pour réitérer leur engagement au coté du mouvement populaire pour le changement radical du système politique dans notre pays. Lors de ce rassemblement pacifique auquel ont également pris part des élus locaux et nationaux, des avocats et autres représentants de la société civile, les journalistes ont brandi des pancartes sur lesquels étaient transcrits des slogans en faveur de la liberté de la presse et contre la violation de la Constitution du pays.

«Un changement radical du système et instauration d’une véritable démocratie», «contre la violation de la Constitution» et «pour une presse libre et libérée de toute censure», tels étaient les principaux mots de d’ordre de cette deuxième manifestation des journalistes et collaborateurs de la presse exerçant dans la wilaya de Tizi-Ouzou. Selon la déclaration du collectif des journalistes et correspondants de Tizi-Ouzou initiateurs de cette manifestation, cette dernière est venue pour réaffirmer la détermination de la corporation à «rester mobilisés aux côtés du peuple pour le changement radical du système et l’avènement d’un véritable Etat démocratique qui consacre le respect des libertés publiques et où la liberté d’expression retrouvera toute sa place».

Bel. Adrar