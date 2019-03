Gestion des affaires de l’état : Associer de nouvelles compétences

C’est unique dans les annales d’un pays, qui a vécu, jusqu’à la fin des années 1980, sous l’égide du parti unique, et qui a fondé un système régi par le multipartisme en 1989, à travers une révision constitutionnelle. Malgré cette nouveauté, le système s’essouffle, et encore une fois, ce sera par le biais d’un référendum que le peuple sera appelé à mettre en place un nouveau paradigme politique.

Une deuxième République est le terme choisi pour qualifier la nouvelle ère qui s’annonce. Plusieurs nouveautés sont à attendre mais aussi des constantes à préserver. Il est hors de question de revenir sur le principe républicain et démocratique du régime comme il est exclu que les piliers identitaires puissent bouger d’un iota.

Tout le reste est soumis à une discussion à laquelle seront associés le mouvement citoyen, les associations et les partis de l’opposition. La conférence nationale projetée aura toute la latitude de proposer la rédaction de la nouvelle Constitution. Il ne reste plus qu’à savoir si le régime présidentiel sera maintenu ou si le régime parlementaire qui a toujours été écarté lors des révisions précédentes de la Loi fondamentale lui sera préféré.

Des tiraillements vont certainement naître à l’occasion des discussions sur ce chapitre important mais ce ne sera pas le seul point à l’ordre du jour.

Il s’agit d’abord de rassembler l’ensemble de la société sur la vision d’avenir qui sera celle de l’Algérie pour les prochaines décennies pour répondre au défi démographique, aux demandes de la jeunesse et à la nécessaire redynamisation de l’économie afin d’être en capacité de pourvoir des emplois stables. L’enjeu est vital lorsqu’on connait la nécessité vitale d’empêcher les jeunes de tendre vers toute propension à la radicalisation ou à la harga.

La place escomptée pour la jeunesse dans le prochain gouvernement est l’un des signes que cette frange de la population sera au centre d’intérêt de l’action de l’Etat alors qu’elle était auparavant peu écoutée.

L’orientation tend à intégrer les jeunes mais aussi les femmes dans l’équipe qui dirigera le pays jusqu’çà la tenue des prochaines élections.

Les consultations tendant à la formation du nouveau gouvernement de compétences nationales avec ou sans affiliation politique vont certainement prendre en compte ces exigences afin que nul ne soit exclu de la direction des affaires de la nation.

Prise de décision : fin de l’exclusion

Les orientations du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, sont claires à cet égard afin d’en finir avec la marginalisation et parvenir à une démarche associant toutes les catégories au plan de sortie de crise, y compris la crise de confiance entre gouvernants et gouvernés.

Le pari de refléter de manière significative les caractéristiques démographiques de la société est à ce prix. Ce dernière semaines, femmes et jeunes étaient effectivement à l’avant-garde des manifestations réclamant le changement du régime et il ne serait que justice de les associer au processus de prise de décision au plus haut niveau de l’Etat.

Les représentants de la société civile, les formations politiques, y compris celles de l’opposition, ainsi des personnalités politiques et des technocrates auront à conjuguer leurs efforts afin de mener à bien une transition douce avec de étapes précises.

Les importantes marches populaires qui ont eu lieu à travers le pays ont mis en lumière la nécessité de changement et les autorités ont entendu cet appel auquel il a été clairement répondu en fixant un calendrier clair pour les réformes politiques avec des temps forts comme l’organisation de la conférence nationale, l’adoption d’une nouvelle Constitution et l’organisation d’élections libres.

Le nouveau gouvernement s’attellera à mener à bien ces tâches avec l’espoir que la phase transitoire ne soit pas émaillée de dérapages. Jusqu’à présent, les citoyens ont choisi un mode d’expression pacifique salué par diverses parties.

Le message est porteur d’ambitions pour un avenir meilleur avec comme revendication, entre autres, l’avènement d’une IIe République synonyme de bonne gouvernance dans la vie institutionnelle et politique. Chantier auquel participeront toutes les franges de la société algérienne avec toute sa diversité et sa richesse pour rénover l’Etat qui n’a pas subi une telle opération depuis des années.

Toutes les couches sociales et les composantes de la nation auront voix au chapitre afin que nulle idée ne reste enfouie dans les esprits et qu’elle puisse, au contraire être clamée publiquement.

Transmission générationnelle

Tous auront comme principale préoccupation de faire prévaloir des valeurs supérieures du peuple dans le cadre d’un nouveau système bâti par les nouvelles générations qui émergeront en tant que nouveaux acteurs de la vie publique pour poursuivre le développement de l’Algérie. Autant de compétences à associer à la gestion des affaires de l’Etat au nom de la transmission générationnelle.

L’avènement d’une nouvelle ère en Algérie suppose un engagement sans faille pour la construction des institutions garantissant liberté et justice. Lois sur les partis, les associations, les élections, la presse et celle régissant le secteur de la Justice seront certainement parmi celles à être débattues lors de la conférence nationale pouvant parvenir à proposer une nouvelle architecture étatique.

Des changements progressifs

Tous ces changements font partie d’une batterie de décisions dont l’objectif est de répondre aux attentes des citoyens en attente d’une plus grande transparence de la vie publique ce qui ouvrira la voie à être en capacité de demander des comptes aux responsables à tous les niveaux et dans tous les secteurs. Ce sont d’ailleurs les termes utilisés par le Président Bouteflika dans sa lettre dans laquelle il avait annoncé qu’il ne sera pas candidat à un nouveau mandant.

Ce nouveau développement est accompagné d’un calendrier clair pour mener le changement qui ne saurait se concrétiser que dans une certaine échéance que tous espèrent qu’elle sera de courte durée.

Certes, nombreux sont ceux à avoir à appeler à appeler à un changement immédiat en faisant table rase du passé. D’autres préfèrent mesurer l’impact d’une rupture brusque sans avoir mis en place des institutions adéquates pour prendre en main es affaires du pays. La transition selon eux, ne passe pas nécessairement par la création du vide car porteur d’incertitudes. Une fois cette nécessité actée, tout est discutable, y compris la forme de l’Etat (régime présidentiel ou parlementaire) à condition que son caractère républicain et démocratique soit préservé.

La conférence nationale inclusive et indépendante sera une enceinte dotée de tous les pouvoirs nécessaires à la discussion, l’élaboration et l’adoption de tous types de réformes devant constituer le socle du nouveau système que porte le lancement du processus de transformation de notre Etat-nation, avait souligné le Président.

Ce rendez-vous est d’une importance capitale aussi bien au vu des compétences qui lui sont dévolues que de sa composition devant représenter la société dans toutes ses sensibilités. Avant la fin de l’année, des propositions vont émaner de ses travaux dont le projet de Constitution qui sera soumis à un référendum.

Élections transparentes

Cette Constitution aura à prendre en compte de nombreuses exigences dont la moindre n’est pas celle de la transparence des rendez-vous électoraux à commencer par la prochaine présidentielle.

Cette dernière sera organisée sous l’autorité exclusive d’une commission électorale nationale indépendante dont le mandat, la composition et le mode de fonctionnement seront codifiés dans un texte législatif spécifique qui s’inspirera des expériences et des pratiques les mieux établies à l’échelle internationale.

C’est là l’une des autres réponses aux revendications de la classe politique ainsi qu’aux recommandations des missions d’observation internationales et régionales lors des diverses consultations électorales.

Liberté, régularité et transparence sont les maîtres mots qui caractériseront toutes celles à venir pour prévenir la fraude et éliminer l’une des causes de la désaffection pour la chose politique. Dans ce contexte, le gouvernement sera chargé d’apporter sa collaboration à la commission électorale nationale indépendante alors que le Conseil constitutionnel assumera aussi ses missions en la matière. Des contrôles en amont et en aval des élections sont les garanties pour plus de crédibilité.

En somme, ce n’est là qu’une des conditions essentielles d’une vie démocratique apaisée expurgée de tout motif de contestation. C’est également de cette manière que l’Algérie pourra être prémunie contre les déchirements entre ses propres enfants qui ont, au contraire, besoin d’unir leurs forces et leurs énergies pour un sursaut collectif pacifique et mettre le potentiel énorme au service du développement sur tous les plans la nation.

A. M.