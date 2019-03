Pour l’expert Abderrahmane Mebtoul : « Plusieurs alternatives politiques se présentent »

Le spécialiste en questions économiques et stratégiques, Abderrahmane Mebtoul, a salué la maturité politique et le caractère pacifique des marches qui se sont déroulées à travers différentes régions du pays.

Convié à s’exprimer hier sur les ondes de la Radio algérienne, l’invité de la rédaction a par la même occasion, rendu un grand hommage aux corps de sécurité qui ont «su gérer d’une manière moderne ces événements». Des événements qui, selon ses termes, «doivent être médités très profondément par les partis politiques toutes tendances confondues».

Abderrahmane Mebtoul a, à ce propos, indiqué que la forte mobilisation du 22 février et celles du 8 et 15 mars «implique de bien analyser ces Algériens qui sont sortis revendiquer le changement. Des Algériens composés de la majorité et de différentes composantes de la société».

Face à la situation actuelle, le spécialiste préconise l’avènement de l’un des cinq scenarii suivants. Des alternatives qui «ne nécessitent pas de solutions juridiques», selon lui. Le premier scénario c’est d’aller vers «l’Etat d’exception». Une situation «que je ne souhaite pas, sauf en cas de crise majeure visant à préserver l’unité de l’ANP et des services de sécurité», a-t-il tenu à souligner.

Pour appuyer ses propos, il a rappellera que la revue El Djeich, dans sa dernière édition, «a clairement souligné la symbiose entre l’ANP et son peuple devant éviter les drames des années passées», précisant que «l’Algérie est un acteur stratégique de stabilité de la région».

«Le deuxième scénario c’est d’aller vers l’élection présidentielle après la démission de l’actuel président. Dans ce cas là, le président du Conseil de la nation sera chargé de cette transition, conformément à la Constitution», a expliqué M. Mebtoul.

Il a, à ce propos, relevé la nécessité pour l’ensemble des acteurs décideurs «d’analyser l’impact de cette option, tout en n’omettant pas la nécessité de préserver la sécurité nationale». Pour le troisième scénario, le spécialiste évoquera «l’application de l’article 102 de la Constitution qui donne le pouvoir au président du Conseil de la nation d’organiser cette élection».

Le quatrième scénario, dira l’invité de la rédaction, «c’est le report des élections qui doivent être fixées à une date précise ne dépassant pas une année avec une période de transition et la promesse de l’actuel président de ne pas briguer un 5e mandat».

« La situation actuelle est totalement différente de celle des années 1990. »

Le spécialiste en questions économiques et stratégique a, dans le quatrième scénario évoqué, préconisé «la création d’un comité de sages formés de 10 personnes au plus, non partisans émanant de la société, ainsi que d’une instance de surveillance des élections composée de diverses parties de la société civile», le ministère de l’Intérieur se chargeant des seuls aspects logistiques.

Toujours selon M. Mebtoul, «La désignation des membres d’une autorité indépendante des élections est également une étape importante, «étant donné que le ministère de l’Intérieur et les walis se seront plus concernés par la surveillance de ces échéances, ceux-ci assurant seulement la logistique», a noté l’expert, précisant que «l’objectif étant d’organiser des élections libres et transparentes avec un gouvernement technocrate afin de réaliser la transition politique et économique».

Pour le cinquième scénario, le spécialiste évoquera la possibilité pour le Président de «quitter le pouvoir à la fin de sa mission et la formation d’un gouvernement de techniciens chargés de gérer les affaires courantes du pays ne dépassant pas une année».

«Il appartiendra, dans ce dernier scénario, au nouveau président de réviser la Constitution, de dissoudre éventuellement les deux chambres et d’aborder les réformes économiques et politiques majeures», a expliqué M. Mebtoul.

Questionné à propos d’une certaine similitude de la situation actuelle avec celle des années 1990, le spécialiste a indiqué que ce qui prévaut actuellement dans le pays, «est totalement différent».

Etayant ses dires, il expliquera qu’entre les deux périodes, aussi bien aux plans économique et politique, que sur le plan financier «nous avons pu rembourser nos dettes par anticipation et les réserves de changes jusqu’à ce mois de mars 2019, sont de 76 milliards de dollars», ajoutant que la dette extérieure est inférieure à 4 milliards de dollars.

«Nous ne sommes pas dans la même situation», a-t-il rassuré, mais, poursuit-il «si le mécanisme économique se trouve bloqué, on va se retrouver fin 2022 avec un niveau de réserve de changes à 0, ce qui pourrait nous pousser à aller vers le FMI avec des incidences sur le plan social, économique et géostratégique».

Aussi, selon lui, la situation n’est pas la même. «Nous sommes actuellement face à une jeunesse éduquée qui a montré une maturité qui a fait l’admiration du monde entier».

Pour le spécialiste, il appartient à la jeunesse de se restructurer pour avoir des représentants et interlocuteurs qui seront l’émanation de cette société.

«Je suis sûr, et c’est les expériences historiques qui le montrent, que le peuple va s’auto-organiser, et à chacun d’assumer sa part de responsabilité», a enfin soutenu M. Mebtoul.

Kamélia Hadjib