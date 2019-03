Fatiha Benabbou, juriste et spécialiste en droit constitutionnel : « Les issues juridiques existent »

Les constitutionnalistes, la classe politique et la société civile sont unanimes quant à la nécessité de préserver la stabilité du pays et de ses institutions constitutionnellement établies. Une préservation qui devrait permettre d’éviter une situation de vide constitutionnel et juridique susceptible d’affaiblir ces institutions et nuire à la réputation et aux intérêts de l’Algérie.

En dépit des appréhensions exprimées par certaines voix qui s’élèvent ici et là, sur l’éventualité de se retrouver face à un vide constitutionnel et, par voie de conséquence, le passage inévitable par une période de transition, semblable à celle vécue par le pays dans les années 1990, des experts en droit constitutionnel et des hommes politiques affirment que toutes les institutions de l’Etat fonctionnent normalement et conformément à la Constitution. Ils estiment également que les issues juridiques et constitutionnelles existent, «ce qui constitue une garantie du processus démocratique». C’est dans ce sillage, que la juriste et spécialiste en droit constitutionnel Fatiha Benabbou, considère que «plusieurs articles de la loi fondamentale sont en mesure de contenir la situation actuelle», et qui permettent de «préparer la prochaine étape en toute légitimité, et organiser des élections présidentielles de manière ordinaire». Selon les propos de la même interlocutrice rapportés par la presse, «la préservation du processus démocratique adopté par l’Algérie depuis plusieurs années, sera assurée en s’appuyant sur un nombre d’articles de la Constitution qui détaille dans son article 102, nombre d’éventualités auxquelles il est possible de se référer en cas de nécessité». Benabbou, considère que «les élections présidentielles peuvent être organisées à court terme», mettant en relief le fait inaliénable que «le peuple est source de tous les pouvoirs». Au sujet du report des élections, Mme Benabbou a affirmé que là aussi «les cas de report sont clairement énoncés dans la loi fondamentale». Evoquant l’éventualité d’une période de transition durant laquelle un dialogue national inclusif sera engagé, avant l’organisation des élections présidentielles, la constitutionnaliste a souligné que les périodes de transitions ne sont pas prévues dans le texte fondamental, car «c’est le suffrage universel qui confère la légitimité». Elle relève, en revanche, le fait que le passage par la transition ne constitue pas pour autant une mauvaise idée, «même si le pouvoir qui en découlera ne jouira pas de toute la légitimité souhaitée, et demeure vulnérable face aux pressions de la classe politique et celles émanant de l’étranger». Il est utile de rappeler à ce propos, que le vice-Premier ministre, Ramtane Lamamra, qui s’est exprimé au sujet du report de l’élection présidentielle, a mis en avant le fait que l’Algérie «assume pour elle-même, pour le voisinage et pour la communauté internationale des responsabilités concernant la sécurité, le développement et la stabilité de la région». Il est donc important, estime-t-il, que «l’évolution vers la nouvelle ère soit préparée dans la stabilité avec la possibilité qui est offerte aux forces vives de la nation d’y participer». M. Lamamra fera savoir que c’est «au nom de la permanence de l’Etat, de la légitimité que le Président tient du suffrage populaire, et aussi pour se prémunir de tout risque où difficulté qui viendrait compliquer plutôt que faciliter cette phase de conduite de réformes que, tout naturellement, le Président Bouteflika, dans son adresse à la nation, a tenu à mettre en avant. En effet, celui-ci a spécifié que «toutes les institutions, y compris la Présidence de la République, continueront à fonctionner normalement jusqu'à ce que peuple ait choisi librement son successeur». «Il n’y aura pas de vide à aucun niveau, y compris le Parlement», a-t-il également assuré. Salima Ettouahria