Production agricole : Les chiffres de l’ONS

La tendance générale de la production agricole durant la campagne 2016-2017 a été caractérisée par nombre de divergences par rapport à la précédente campagne, souligne l’Office national des statistiques, qui a élaboré ce document sur la base des données du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche.

Les chiffres de l’ONS, en effet, et au moment où des hausses de production ont concerné plusieurs variétés —à l’image des céréales, légumes secs, agrumes, dattes et figuiers—, d’autres ont connu en revanche une baisse de production. C’est le cas, notamment pour les cultures industrielles ainsi que les fruits à noyaux ou à pépins. Les cultures maraîchères, pour leur part, ont fait l’objet de «stagnation», met-on en exergue. Donnant davantage de détails chiffrés, il sera relevé que la production agricole des légumes secs, par exemple, a connu «une belle performance» pour atteindre près de 1,073 millions de quintaux (q), contre 773.106 q durant la campagne précédente, enregistrant ainsi une hausse de 39%. Et de poursuivre que cette performance est due essentiellement à des hausses «remarquables» de la production des lentilles qui a atteint 191.387 qx (+90%), les haricots secs 14.797 qx (69%) et les pois chiches 293.356 qx (+36%). La production des agrumes a connu, elle aussi, une tendance haussière totalisant plus de 13, 440 millions de q en 2017, contre 12,032 millions de q en 2016 (+12%). A retenir que la hausse la plus importante concerne les oranges qui a atteint près de 10,140 millions de qx (+14%), suivi de celle de la clémentine avec plus de 2,054 millions de qx (7%), les mandarines avec 452.217 qx (+7%) et le citron avec 777.572 qx (+5%). L’autre élément signalé, c’est que lors de la campagne agricole 2016-2017, la production totale de céréales d'hiver a été évaluée à près de 34,703 millions de quintaux (q) contre plus de 34.300 millions de qx, soit une hausse de 1% par rapport à la campagne 2015-2016. Cette «légère» amélioration est due, explique la même source, à la production de blé dur qui a atteint 19,910 millions de qx en 2017, contre 19, 400 millions de qx en 2016, en hausse de 3%. Elle est due aussi à la production de l'orge, qui est passée de 9,199 millions de qx, à près de 9,700 millions de qx, en hausse de 5% durant la même période de comparaison. Pour ce qui concerne le blé tendre, la production était de 4,455 millions de q en 2017, contre 5,025 millions de q en 2016, «soit une baisse de 11%», observe l’ONS qui affirme que la production céréalière est constituée essentiellement du blé dur, blé tendre et de l'orge, qui représentent respectivement 57%, 13% et 28% de l'ensemble des productions de céréales. A noter, qu’au moment la production du pomélo a, stagné à près de 19.000 qx en 2017, par rapport à 2016, celle des dattes est supérieure à 10,580 millions de qx, contre 10,390 millions de qx, (+3%). La production des figues a connu, elle également, une amélioration en 2017 « pour atteindre une production de 1,290 millions de qx (+7%), par rapport à la même période de comparaison déjà citée». L’office national des statistiques indique cependant que « les cultures industrielles, (tomates, tabacs, arachides et autres), ont atteint plus de 12,555 millions de q, contre plus de 12,800 millions de q (-2%). Cette baisse s'explique principalement par le recul de la production de tomates industrielles (-2%) qui a totalisé près de12,100 millions de q.

La publication sur la production agricole des campagnes 2015-2016/ 2016-2017, souligne également que les productions de tabac et d'arachides ont augmenté respectivement de 5% et de 43%. Le tabac a connu une production de 102.900 qx, alors que celle des arachides s’élève à 101.713 q. Il est mis en exergue sur un autre plan qu’une légère baisse (1 %) a concerné la production de l'ensemble des cultures fruitières (espèces à noyaux et/ou à pépins) avec plus de 15,170 millions de q en 2017, contre environ 15,400 millions de qen 2016. Le même document précise que la production des cultures maraîchères, chiffrée à près de 130,190 millions de quintaux, a connu en 2017 une stagnation par rapport à l'année précédente. Une situation due à la « baisse » des cultures maraîchères des produits phares tels la pomme de terre (-3%), l'oignon (-7%), les carottes (-3%), les navets (-15%), et les choux verts (-15%) . Cela dit, la même source fait remarquer que d'autres produits ont connu des hausses de production. Il s'agit notamment des concombres (+24%), les aubergines (+23%), les artichauts (+11%) et les courgettes (+14%) ». Evoquant l'effectif global du cheptel, toutes races confondues, l’office observe qu’il était évalué à près de 36 millions de têtes durant la campagne 2016/2017 ; un chiffre presque identique à la campagne précédente, précise le document.

Un cheptel composé de près

de 36 millions de têtes en 2017

«L'élevage ovin domine avec un effectif de près de 28,400 millions de têtes, suivi du caprin avec plus de cinq millions de têtes, le bovin avec près de 1,9 millions de têtes et enfin le camelin avec 381.882 têtes. Les effectifs ovin, caprin et camelin se sont accrus de 1 % chacun. En revanche, le cheptel bovin a continué à baisser en 2017 (-9%) pour totaliser 1.895,126 têtes, contre 2.080,936 têtes en 2016. Concernant le cheptel équin, il a affiché une sensible baisse (-74%) passant de 177.820 têtes en 2016 à 46.841 têtes en 2017», indiquent les données de l’ONS.

Pour ce qui concerne la production des fourrages, celle-ci a atteint plus de 41,190 millions de q, contre près de 47,980 millions de q (-14%). La production des fourrages artificiels qui représentent 86% de l'ensemble des productions fourragères, est estimée à plus de 35,500 millions de q, contre 40,056 millions de q, soit une baisse de 11%. Quant à la production des fourrages naturels (prairies naturelles...), elle a atteint près de 5,700 millions de qx, contre 7,920 millions de q, soit une baisse de 28%, indique la même source.

Soraya Guemmouri