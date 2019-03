Zaouïa d’El-Koléa : Un havre de spiritualité

La zaouïa d’El Koléa révélée aux Algériens par une chaine de télévision qui en a fait le symbole de l’»adhan» n’est pas seulement un monument à l’architecture spécifique, c’est surtout un site original qui dispose de plusieurs autres dimensions qui font de lui un endroit à visiter et même à méditer.

Perchée sur la montagne, au nord de la wilaya de Bordj-Bou-Arreridj, la zaouïa épouse les fondements de l’architecture maghrébine avec ses deux minarets courtisant le ciel. L’«adhan» est relayé par toutes les montagnes environnantes qui se font l’écho de ce dernier ainsi que touts les appels à la prière qui suivent. C’est que ce lieu qui attire le regard et charme l’esprit pousse à la réflexion et à la prière. Ces montagnes qui s’entremêlent, cet oued qui coule au creux et ces arbres qui les habillent sont une bonté divine qu’on ne cesse d’admirer. L’image est tellement saisissante qu’on est pris par un désir de s’envoler pour admirer de près cette beauté vierge. Le village qui se trouve en bas des montagnes où est perchée la zaouïa est tout aussi captivant .Vu d’en haut, pour rester dans la même vision, on a de la peine à croire que des habitations puissent exister dans un tel endroit. C’est comme si ce village était tombé du ciel. Les routes pour y accéder sont tellement peu visibles que l’image renforcée par le calme qui entoure la cité parait surréaliste. C’est comme si un artiste de génie s’est amusé à peindre des habitations homogènes et originales dans un cadre de rêve. C’est l’autre particularité du site, qui nous fait oublier la zaouïa le temps de la visite du

village, qui était il y a quelques années très peuplé et comptait même deux autres écoles coraniques faisant de la zaouïa une partie d’un complexe traditionnel dédié à la prière et à l’enseignement du livre saint ainsi que les principes de la théologie. Ces activités se poursuivent jusqu’à maintenant d’ailleurs.

Un pôle touristique aux multiples facettes

Le village qui est un autre attrait en plus de la zaouïa un grand pôle économique et même politique de la région en partie grâce à cette dernière. En effet sa population patriotique et instruite a fortement participé à la libération du pays, notamment durant la révolution armée. Mais le fléau du terrorisme qui a sévi dans cette région aussi a poussé beaucoup d’habitants à partir. Le dénuement a fait le reste.

Pourtant les deux centres d’intérêt qui s’ajoutent aux potentialités sur le plan climatique et naturel peuvent offrir la possibilité de créer un pôle touristique et même repeupler la région qui a connu une saignée certaine pour ce qui est des habitants. L’Etat, qui beaucoup œuvré pour la réhabilitation des deux centres d’intérêt, s’active pour le développement de ce pôle, un modèle en matière de protection des biens culturels dans la wilaya de Bordj-Bou-Arréridj. Il le mérite, puisqu’il renferme deux monuments phares de la wilaya même si la zaouïa focalise plus d’attention que le village. Au cours de sa récente visite dans la wilaya, le ministre de la Culture, M. Azzedine Mihoubi, qui s’est rendu sur les lieux, a relevé que ce dernier dispose de particularités propres aux anciennes casbahs. Il a affirmé que ce site bénéficiera du statut de secteur sauvegardé. Le ministre, qui a surpris par l’intérêt des enfants de la région dans la préservation de son cachet architectural et historique, a affirmé qu’il ne sera procédé à aucun changement sans l’avis des experts du ministère. Il a indiqué également que le système d’irrigation du village, qui n’a pas son pareil ailleurs, sera retenu également comme patrimoine immatériel. Pour sa zaouïa, le membre du gouvernement a annoncé un soutien en équipements et surtout en livres éducatifs et religieux. Reste la promotion du site pour le faire connaître des Algériens et des étrangers aussi, et surtout le développement de lignes de transport pour s’y rendre et même des possibilités d’accueil pour les futurs visiteurs. Une stratégie pour l’exploitation du site doit être développée même si des actions ont dejà été engagées dans ce sens par les autorités locales qu’il serait judicieux de mettre à profit. Avec l’aide des enfants de la région qui ne l’ont pas oublié même s’ils l’ont quitté, il est possible d’aller en profondeur dans la découverte d’un site merveilleux et dépasser l’étape de l’éveil de la curiosité suscitée par une première visite. C’est toute la particularité d’El-Koléa où on voudrait atterrir au moment même où on le découvre, vu du ciel ou de loin .

L’aventure est pleine.

Fouad Daoud