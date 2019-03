Coopération algéro-russe : Des opérateurs économiques algériens à Moscou

La Chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI) a annoncé l’organisation du déplacement d’une importante délégation d’hommes d’affaires algériens à Moscou (Russie), afin de prendre part à la 12e session du conseil d'affaires arabo-russe, prévue en marge du 4e Salon international Arabia-Expo, qui se tiendra du 8 au 10 avril 2019.

On constate, lors de ces dernières années, que la participation des entreprises algériennes dans différents forums et foires à l’international ne cesse d’augmenter, et cela, faut-il le reconnaître, grâce au Fonds spécial de promotion des exportations (FSPE) qui prend en charge les frais de participation, incluant la location des stands et l’acheminement des marchandises à hauteur de 80%. Aussi, des mesures incitatives ont été mises en place, pour, entre autres, inciter les entreprises de production à s’impliquer «davantage» et à renforcer les pavillons algériens qui souvent sont timides dans ces rendez-vous économiques.

En effet, la participation des entreprises algériennes à ce forum constituera, sans nul doute, une occasion pour nouer des contacts de partenariat avec des partenaires russes, d’examiner les «potentialités» de partenariat et de possibilités de créer des joint-ventures, ainsi que d’une plateforme logistique qui permettra également à nos opérateurs économiques de prendre connaissance des possibilités de placement de leurs produits sur un marché porteur. S’agissant du programme de cet événement, la CACI a fait savoir qu’il prévoit la participation aux travaux de la 12e session dudit conseil, ainsi que la réunion du conseil d'affaires bilatéral algéro-russe, des rencontres B2B et des visites de terrain. À ce propos, la directrice générale de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI), Wahiba Bahloul, avait indiqué, à l’occasion de la tenue du forum d'affaires algéro-russe, tenu en marge des travaux de la 8e session de la commission mixte algéro-russe, que la CACI entend, à court et à moyen termes, «profiter d'une conjoncture internationale favorable, pour placer les produits agricoles et agro-alimentaires algériens sur le marché russe», qui reste, selon elle, «très demandeur et très porteur pour nos produits». «L’objectif à long terme, c’est de pouvoir créer, ici en Algérie et en Russie, des entreprises mixtes», a-t-elle souligné, assurant, à ce propos, que plusieurs projets de partenariat entre opérateurs économiques algériens et russes sont en phase de négociations, et d’autres en phase de finalisation, notamment dans les domaines de l'agro-alimentaire, de la logistique et de la mécanique. Concernant le volume des exportations de l'Algérie vers la Russie, la CACI avance le chiffre de 8 millions de dollars, enregistré en 2016, essentiellement des produits agricoles et biens de consommation, contre des importations de plus de 561 millions de dollars, représentées notamment par les énergies et lubrifiants, les produits bruts, et biens d'équipement agricoles et industriels.

