NOUVELLES DE Constantine

Le secteur de l’habitat en plein essor

2.150 logements AADL-2 livrés le 5 juillet

Le wali de Constantine, Abdessamie Saïdoun, a affirmé, mercredi, sur les ondes de la radio régionale, que les 2.150 unités du programme AADL-2, sises à l’extension Ouest de la nouvelle ville Ali-Mendjeli, seront livrées le 5 juillet prochain, à l’occasion de la célébration de la fête

de l’indépendance et de la jeunesse.

Le responsable a précisé que les travaux d’aménagement extérieur progressent, en dépit des difficultés rencontrées, à une cadence appréciable, avançant que l’installation des réseaux secondaires était achevée et que tous les bâtiments se trouvent actuellement raccordés au réseau d’assainissement, ainsi qu’à ceux des énergies électrique et gazière. M. Saïdoun a ajouté, à propos du site en question, que la nature rocheuse de celui-ci a retardé l’évolution du chantier et contraint les entreprises de réalisation à mettre en œuvre d’énormes moyens techniques, notamment pour le creusement et la pose des canalisations d’alimentation en eau potable et d’assainissement. Il convient de rappeler, dans ce contexte, que dans le cadre de la formule AADL2, 16.150 logements sont en cours de réalisation au niveau de 3 sites : 8.150 unités à la nouvelle ville Ali-Mendjeli, 6.000 unités dans la localité de Retba (commune de Didouche-Mourad), et 2.000 unités au lieu-dit El Mouzina, à l’entrée de ville du Khroub. Les travaux d’intérieur de 3.000 unités de Retba, soit 50% du programme, ont été achevés et leur livraison est prévue pour la fin de l’année. De son côté, le chantier d’El Mouzina, bien que le démarrage des travaux n’a pu se faire qu’en août 2017, connaît une cadence acceptable. Lors de son intervention, le premier magistrat de la wilaya est également revenu sur les opérations de distribution planifiées pour les mois à venir, lesquelles concernent 4.254 unités de différentes formules. En ce qui a trait au logement social, il s’agit de 1.700 unités sises au pôle urbain Massinissa, dont une partie sera allouée aux citoyens du Khroub, lesquels seront également concernés par une autre tranche de 408 logements situés dans l’autre pôle urbain de la commune, Aïn Nahas, et qui sera livré d’ici fin juin, et l’autre partie à ceux de Constantine dont le nom figure sur la liste publiée en mai passé, en attendant que ceux restants soient relogés au niveau du même site, à la faveur de la distribution de 384 autres unités. Du côté du projet des 1.800 logements de Massinissa, le wali a indiqué que 1.200 unités étaient déjà prêtes, mais que leur distribution a été ajournée de deux mois en raison des travaux de réalisation de bâches de stockage d’eau souterraines, et ce afin de desservir les immeubles situés dans la partie haute du groupement résidentiel. Enfin, 1.150 unités vont être affectées à leurs bénéficiaires à Bekira (commune de Didouche-Mourad), en plus de 700 autres de l’entreprise Promo-Dar, en cours de finition. M. Saïdoun n’a pas manqué, à la fin de son intervention, de rappeler que ces réalisations d’envergure n’auraient pas été possibles sans l’argent injecté dernièrement par les pouvoirs publics dans les caisses de la wilaya, ainsi que le suivi soutenu sur le terrain des différents chantiers par les membres de l’exécutif. Depuis juillet 2017, 17.800 logements, dont 9.000 destinés aux catégories sociales défavorisées, ont été distribués sur l’ensemble du territoire de la wilaya.