Grand angle : Improbable compromis

Washington et Moscou réussiront-ils à trouver un compromis sur la crise vénézuélienne ? Difficile de se prononcer tant américains et Russes ont affiché, à ce jour, des positions diamétralement opposées. En effet, les premiers soutiennent le président autoproclamé Juan Guaido et les deuxièmes apportent leur soutien au président légitime Nicholas Maduro. Pourtant, à cause sans nul doute de l’enlisement de la crise et de ses conséquences sur la population, les deux parties vont se rencontrer à Rome aujourd’hui et demain. L’ordre du jour annoncé : discuter de la «détérioration de la situation au Venezuela». La panne électrique qui a frappé le pays pendant près d'une semaine prouve, si besoin est, l’urgence d’un dénouement à la crise, qui en est à son troisième mois. Pour rappel, tout a commencé le 23 janvier lorsque le président du Parlement s’est proclamé président et sa reconnaissance par une cinquantaine de pays, USA en tête, en tant que «président par intérim» du Venezuela. Depuis, des pressions se sont multipliées contre Nicholas Maduro afin qu’il quitte le pouvoir et cède la présidence à son opposant. Sauf que le président élu, bénéficiant du soutien de l’armée, de la Russie et de la Chine, refuse de plier. Chacun des deux hommes tente depuis de renverser la situation en sa faveur en appelant à la mobilisation de ses partisans. La rue est devenue ainsi un enjeu principal. Son soutien est recherché car elle seule pourra faire basculer le rapport de forces. Cela explique pourquoi Maduro et Guaido appellent les vénézuéliens à sortir manifester et montrer pour quel camp ils sont. Samedi, Juan Guaido a entamé une tournée à travers le pays avec l'intention de marcher «jusqu'à Miraflores», le siège de la présidence à Caracas, pour en déloger Nicolas Maduro. Au même moment, le président en exercice avait de nouveau appelé la population dans les rues de Caracas à une «marche révolutionnaire et anti-impérialiste». Mais ces appels témoignent surtout de l’impasse politique dans laquelle se trouve le pays. La rencontre entre le Représentant spécial des Etats-Unis pour le Venezuela et des responsables russes va-t-elle permettre d’entrevoir le bout du tunnel ? Toute la question est là. Mais il est difficile d’imaginer les russes demandant à Maduro de quitter le pouvoir ou les américains demandant à Guaido de renoncer alors qu’il(s) pense(ent) être si près du but.

Nadia K.