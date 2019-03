Assaut contre une base militaire au Mali : 16 soldats tués

Au moins seize militaires maliens ont été tués, lors d'une attaque terroriste, hier, contre un camp de l'armée dans le centre du pays, ont indiqué des sources sécuritaires et militaires.

Le camp des Forces armées maliennes (FAMa) de Dioura, à l'est de la capitale régionale Mopti, a été attaqué en fin de nuit par un «commando arrivé à moto et à bord de véhicules», selon une source militaire malienne. «Plusieurs militaires ont été tués et portés disparus», a déclaré cette source. «Nos hommes ont riposté. Moi, j'ai vu au moins quatre corps par terre.

On n'a pas de bilan précis, mais il y a beaucoup de dégâts», a expliqué une autre source militaire malienne s'exprimant sous le couvert de l'anonymat dans l'attente d'un communiqué officiel du ministère de la Défense. Par ailleurs, une source sécuritaire étrangère a déclaré que des «vérifications» étaient «en cours pour confirmer ou pas le chiffre d'au moins 15 morts» avancé par des civils dans la localité de Dioura. Malgré la mission des Nations unies au Mali (Minusma), une forte présence militaire française et la création de la force militaire régionale G5-Sahel, les violences jihadistes persistent dans le pays, avec 237 attaques recensées en 2018, soit 11 de plus qu'en 2017, selon l'ONU.