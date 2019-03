CHU Nédir-Mohamed de Tizi Ouzou : prise en charge des malades atteints de cancer

«La prise en charge du cancer passe pour l’une des préoccupations majeurs du CHU Nédir-Mohamed de Tizi Ouzou, notamment en matière de la sensibilisation et de dépistage», a indiqué la direction du CHU, en précisant que sur 1.581 nouveaux cas pris en charge durant cette année 2018, 1.193 cas l’ont été au service oncologie de l’unité de Belloua, sise au village R’djaouna. Le plus répandu des cancers pris en charge reste le cancer du sein, avec 350 cas diagnostiqués, suivi du cancer du côlon, avec 154 cas, et du cancer du poumon avec 128 cas», a détaillé la même source. «Si le premier touche fatalement la femme, ce dernier est plus fréquent chez le sujet masculin amateur de tabac, qui reste l’une des premières causes de cette pathologie», lit-on dans ce même communiqué. Le service oncologie de l’unité Belloua «consent de grands efforts pour faire face à la propagation de la maladie, et surtout à assurer un meilleur accompagnement au patient», a en outre souligné la direction du CHU, en fait savoir que le nombre des consultations spécialisées effectuées durant la période indiquée s’élève à 17.317, dont 4.167 admissions. Au service hématologie, 292 malades ont été pris en charge, alors qu’au service hémato-pédiatrie, ils sont 96 enfants traités, a-t-on également précisé. Par ailleurs, pas moins de 26.845 séances de chimiothérapie ont été dispensées à travers les trois services du CHU et de l’unité Belloua. Une enveloppe financière conséquente de l’ordre de pas moins de 174 milliards de centimes, répartis sur les trois services concernés, à savoir oncologie, hématologie et hématologie pédiatrie, a été consacrée par la direction du CHU Nédir- Mohamed, pour la prise en charge du cancer, a également fait savoir la direction de l’établissement, tout en rappelant que celui-ci «assure également un accompagnement psychologique au patient, à travers une cellule d’accueil, d’orientation et d’écoute ayant bénéficié pour la même année à 700 sujets».

Bel. Adrar