LIGUE DES OULéMAS : Prévenir la radicalisation

La Ligue des Oulémas, prêcheurs et imams du Sahel (LOPIS) a organisé plusieurs activités de proximité et de sensibilisation à Abidjan (Côte d’Ivoire), en marge de son 9e atelier régional, qui a pris fin jeudi dernier.

Les membres de la Ligue, avec à leur tête son secrétaire général, Youcef Belmehdi ont rendu visite au président du Conseil supérieur des imams en Côte d’Ivoire, Boikari Fofana qui s’est dit pleinement disposé à coopérer, à échanger les expériences et à organiser des activités communes. Il a été convié par le secrétaire général de la Ligue à effectuer une visite en Algérie et à échanger les expériences avec la Côte d’Ivoire. Les membres de la délégation se sont rendus, également, au siège de la Ligue islamique des prédicateurs de Côte d’Ivoire et ont demandé à son président, qui est également membre de la Ligue de leur fournir des ouvrages pour créer une bibliothèque. Par ailleurs, les membres de la Ligue ont visité la radio islamique Al Bayane où ils se sont enquis de ses activités. La Ligue a clôturé son activité de proximité par la prière à la mosquée Omar Ibn El Khattab, l’une des plus grandes mosquées en Côte d’ivoire, où Chikh Kamel Chekkat, représentant de l’Algérie à la LOPIS a prononcé un prêche sur le thème de l’atelier. Ces activités s’inscrivent dans le cadre de la nouvelle stratégie de la LOPIS portant intégration de l’activité académique au travail de proximité. A rappeler que le secrétariat de la Ligue en Algérie avait accordé en 2017 un don au profit de la Bibliothèque nationale et l’université de Ndjamena, à savoir une caravane de livres et des micro-ordinateurs à travers le Haut conseil des affaires islamiques au Tchad. Au terme des travaux du 9e atelier des Oulémas et prédicateurs du Sahel, clôturé jeudi soir, les participants ont mis l’accent sur la nécessité de doubler les efforts afin de promouvoir le développement local pour la prévention de la radicalisation et du terrorisme dans la région.