ASSOCIATION IHCENE : L’action caritative sans frontière

L’association Ihcène SOS 3e âge d’aide aux personnes âgées en détresse a organisé, hier, la 28e édition du mariage collectif des filles orphelines et issues de familles démunies. En effet, pas moins de 30 couples de la commune d’El-Goléa bénéficieront de cette louable initiative et cette aide précieuse.

«Cette action caritative est devenue une tradition pour notre association, et ce, grâce au soutien financier de certaines représentations diplomatiques ainsi que d’opérateurs économiques algériens », a déclaré à El Moudjahid, la présidente de l’association, Souad Chikhi.

La cérémonie a vu la présence des représentantes des ambassades du Vietnam, de Palestine, et du Soudan qui, pour cette édition, étaient les invités d’honneurs. «Je remercie l’association de nous avoir invité en qualité d’invité d’honneur, pour nous il s’agit là, non seulement, d’une action humanitaire, mais aussi d’une opportunité de promouvoir l’échange culturel entre nos deux peuples », a déclaré l’ambassadeur vietnamien Pham Quoc Tru. Le diplomate a fait savoir qu’une panoplie d’activités festives traditionnelles illustrera les aspects culturels afin de refléter l’âme du peuple vietnamien. Prenant la parole, les ambassadrices de Palestine et du Soudan qui font partie de l’association des femmes d’ambassadeurs en Algérie (Afda), ont salué l’initiative de l’association Ihcène, tout en promettant de poursuivre leurs actions de solidarité vis-à-vis des personnes démunies. Une expo-vente d’artisanat a été également organisée qui met en valeur les travaux manuels des femmes, chaque stand a sa spécialité, broderie pour certains, macramé, tissage, couture et point de croix pour d’autres, de quoi ravir les visiteurs. «Cette exposition durera sept jours, venez nombreux», a fait savoir Mme Souad Chikhi.

L’Azerbaïdjan est également représenté par un stand haut en couleur, qui a particulièrement attiré les femmes, visiblement charmées par les foulards en soie «Les couleurs des foulards ont une signification symbolique souvent liée à des événements tels que les mariages, cérémonies funéraires, célébrations et activités quotidienne », nous a expliqué la représentante de l’ambassade. Il convient de souligner que la Société algérienne des foires et exportations (SAFEX) a également contribué a cette initiative en offrant, à titre gracieux, la salle El Djazair pour accueillir les exposants et les diplomates venus nombreux à cette occasion.

Sarah A. Benali Cherif