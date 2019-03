Ligue 1 : Important virage pour la JSK

La 25e journée du championnat se jouera partiellement aujourd’hui, avec au programme trois rencontres à enjeu. Tout d’abord, il y a le match très attendu entre l’OM et la JSK qui se jouera à Médéa sans public, les Médéens étant sur le coup d’une sanction pour mauvais comportement de leur public lors du précédent match joué à domicile face au CRB. Cette empoignade se jouera à couteaux tirés sportivement parlant, en raison de l’enjeu de chacune. Pour l’équipe hôte, qui lutte pour le maintien, la victoire est impérative pour espérer sortir de la zone rouge et entrevoir la suite du championnat sous de bons auspices.

Même cas de figure pour la JSK mais dans le sens inverse. En effet, l’équipe kabyle, dauphin du championnat, tient absolument à profiter de la défaite concédée jeudi dernier par l’USMA face au MCA, pour réduire davantage l’écart qui la sépare du leader. Si la JSK l’emporte à Médéa, seulement deux petits points la sépareront de l’USMA, qui a vu son importante avance se fondre après les faux pas enregistrés contre respectivement le Paradou AC et le Mouloudia d’Alger. À ce moment là, tout sera possible pour les poulains de Franck Dumas, qui croient désormais dure comme fer en leurs chances de créer la surprise et chiper le titre sur le fil à l’USMA, dans le sprint final. La bataille s’annonce rude dans ce match à couperet.

Cette journée nous propose une autre confrontation qui s’annonce chaude et met aux prises l’AS Ain M’lila au CA Bordj Bou-Arréridj. Les M’lilis qui luttent eux aussi pour le maintien sont dos au mur et n’ont pas le droit à l’erreur, surtout à domicile. Tout faux pas les précipitera désormais au fond du gouffre et réduira sensiblement ses chances de sauver sa place en Ligue-1. Pour les Bordjiens, il s’agira de confirmer le redressement entamé depuis quelques rencontres, qui a permis à la formation drivée par Billel Dziri de souffler et de se replacer dans le ventre mou du championnat, avec une option sérieuse pour le maintien. Une chose est sûre, aucune équipe ne fera de cadeau à l’autre. Le nouvel entraineur de l’ASAM, Azzedine Ait-Djoudi, compte sur sa riche expérience des terrains pour mener sa nouvelle équipe à bon port. Ayant plus d’un tour dans son sac, il fera le nécessaire pour conduire ses troupes vers la victoire.

Enfin, la troisième rencontre au programme de cet après-midi nous propose une belle opposition entre l’Entente de Sétif et le MC Oran. L’Aigle noir, hors course cette saison pour le titre, garde espoir de décrocher une place sur le podium. C’est pourquoi, l’entraineur Neghiz a préparé ses poulains à la victoire, en affirmant que son équipe fera le maximum afin d’obtenir les meilleurs résultats possibles pour terminer en force la saison. Cela avec l’idée de rester performants du moment que l’ESS est toujours en course en Coupe d’Algérie, son principal objectif cette année.

Pour le Mouloudia d’Oran, il n’est pas question de rentrer bredouille de Sétif. Les Oranais n’ont pas encore sauvé leur saison. Ils sont encore menacés de relégation au vu de leur classement actuel. C’est pourquoi, la défaite leur est en quelque sorte interdite. Ce qui signifie qu’ils se sont déplacés à Ain-Fouara avec la ferme intention d’en découdre avec leurs homologues sétifiens, la promesse d’un match intense et serré...

Mohamed-Amine Azzouz