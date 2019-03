NA Hussein Dey - Zamalek SC : La victoire et rien d’autre

Le NA Hussein Dey sera hôte, cet après midi à 17h, au stade 5-Juillet, de la formation du Zamalek SC. Une rencontre comptant pour l'ultime journée de la phase des poules de la Coupe de la Confédération africaine.

Dans cette confrontation, face au leader du Groupe "D", les poulains du duo Lacette-Ighil n'ont pas d'autre choix que de s'imposer pour passer aux quarts de finale de la compétition en question. Les camarades du portier, Gaya, ont ainsi, leur destin entre les mains, face à un adversaire pour le moins redoutable. Pour rappel, les Sang et Or ont réussi à tenir en échec leur homologue égyptien (1-1), au match aller. Malgré l'absence de leur attaquant vedette et leader de l'équipe Gasmi, les joueurs du Nasria demeurent confiants quant à l'issue de cette partie. "Le Zamalek, considéré comme l'un des plus grands clubs du continent, est bien revenu dans la compétition, après un début catastrophique. Les Egyptiens sont actuellement leader de ce groupe ou les quartes formations ont une chance de qualification au tour prochain. Deux points seulement séparent le premier du dernier au classement. Cela dit, on ne va pas s'amuser à faire de calculs. Notre objectif dans cette rencontre est de gagner. On sait très bien que le match sera difficile, mais l'équipe s'est bien préparée pour relever le défi. On sera chez nous. C’est à nous de faire le nécessaire pour passer ce cap. Les joueurs en sont conscients et sont très motivés. On compte beaucoup sur le soutien de notre public, qui nous sera très utile pour ce match décisif", a déclaré Ouartani à l'issue du dernier entraînement de l'équipe. Arrivés à Alger vendredi dernier, les joueurs du Zamalek installés au Sheraton, se montrent très confiants aussi. Le club égyptien est persuadé qu'il sortira vainqueur de cette confrontation. " On respecte cette équipe du NAHD, mais nous avons fait le déplacement à Alger pour gagner. C'est le seul moyen pour notre formation d'arracher sa qualification pour les quarts de finale de cette Coupe de la CAF, qui reste un de nos principaux objectif cette saison. On sait que cette équipe algérienne renferme de bons éléments et joue en bloc. Nous avons étudié son jeu et nous pensons avoir la solution pour bousculer notre adversaire du jour», a souligné le manager général du Zamalek et chef de la délégation, Amir Morthady, à l'arrivée des Egyptiens à l'aéroport d'Alger. La formation Cairote occupe la tête du championnat égyptien avec une longueur d'avance seulement du Ahly et un match en moins. Cette dernière rencontre de la phase des poules de la Coupe de la CAF sera dirigé par un arbitre Sénégalais. M. Maguette Ndiyae sera assisté par le Camerounais, M. Noupue Nguegoue, et le Burkinabé, Syedou Tiama.

Rédha M.